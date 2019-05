SoftBank Group Corp ha puesto la mira en las startups tecnológicas de México y el resto de América Latina con la creación de un fondo de capital emprendedor (venture capital) de 5,000 millones de dólares. La apuesta es por proyectos disruptivos que pretendan transformar la región.

Marcelo Claure, director de operaciones de SoftBank Group, será el encargado de vigilar al mayor fondo de tecnología de la historia centrado exclusivamente en el mercado de América Latina. Fue bautizado como SoftBank Innovation Fund y ya ha comprometido 2,000 millones de dólares.

Claure, un empresario boliviano, explicó a El Economista que al no tener limitaciones de capital, SoftBank Innovation Fund permitirá apoyar a las empresas desde el principio y hasta después de su salida al mercado de valores.

“Creo que podemos encontrar mexicanos en quienes podamos apostar y exponerlos al resto del mundo. Tenemos una cartera de más de 100 compañías en el ecosistema de SoftBank y podemos conectar las startups desde aquí con las similares de nuestra cartera. También podemos ayudar a las empresas externas a establecerse en la región, observamos un enorme mercado potencial”, dijo Claure vía correo electrónico.

A principios de abril de 2019, la firma nipona cerró acuerdos y estaba en proceso de finalizar algunos otros, dijo Claure. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el equipo de SoftBank ha analizado más de 140 empresas en América Latina

La fintech mexicana Clip, de Adolfo Babatz y Vilash Poovala, es uno de los emprendimientos que recientemente recibió el respaldo de SoftBank con una inversión de 20 millones de dólares. Luego de esta transacción, la valoración de la compañía de terminales móviles para pagos electrónicos aumentó a entre 350 y 400 millones de dólares.

Clip apuesta actualmente a “democratizar” el acceso al sistema financiero y reducir el uso de dinero fiduciario en el país, con un potencial de crecimiento exponencial, atractivo para SoftBank.

Otra muestra del interés del grupo japonés por las oportunidades que ofrece América Latina es la aplicación de entrega a domicilio Rappi, a la cual destinará 1,000 millones de dólares para mejorar la presencia de la empresa colombiana en los mercados existentes y acceder a nuevos.

“Creemos que hay una serie de factores que hacen de América Latina el mercado ideal para las empresas y empresarios de tecnología emergente, y tenemos el capital paciente y la visión a largo plazo para apoyarlos en sus viajes”, dijo Claure.

El directivo detalló que los emprendimientos mexicanos y del resto de la región que interesan a este fondo deben contar con ciertas características:

Empresarios y empresas que tengan la capacidad de utilizar inteligencia artificial y datos.

Que desafíen a las industrias tradicionales.

Ser emprendedores ambiciosos, con un modelo de negocio bueno y sólido.

Las industrias de especial interés para este fondo incluyen comercio electrónico, servicios financieros digitales, atención médica, movilidad y seguros, entre otros.

“Queremos que el empresario se centre en tener la mejor ejecución posible, en cómo hacer que su negocio crezca más rápido. No queremos que pierda el tiempo buscando capital para realizar su visión”, dijo Claure.

El grupo también estableció el SoftBank Latin America Local Hub, el cual se hará cargo de posicionar a las empresas que ya reciben inversiones del grupo empresarial en la región, cuyo portafolio existente incluye a empresas como Uber, WeWork o Slack.

Sin embargo, aún no se ha definido en dónde se ubicará el centro de operaciones de SoftBank en la región ni tampoco el siguiente emprendimiento donde recaerá la inversión. “No tenemos algo preestablecido. Queremos encontrar buenos emprendedores, no importa dónde estén. Tampoco hemos definido la cantidad de dinero o una fecha límite para hacer las inversiones. Lo que buscamos son empresarios que tengan los recursos ideales para crecer, ya que cuando esto no sucede, su creatividad es limitada”, dijo.

SoftBank apuesta por la tecnología y gana

El conglomerado japonés ya es famoso por administrar el fondo de tecnología más grande del mundo, conocido como Vision Fund, con 100,000 millones de dólares en capital, en el que también participan un fondo estatal de Arabia Saudí y empresas tecnológicas como Apple. Ha realizado importantes inversiones en Uber Tecnologies Inc., el proveedor de oficinas compartidas WeWork, la empresa de entrega de alimentos DoorDash y la aplicación de paseo de perros Wag.

Entre abril y diciembre de 2018, SoftBank aumentó su beneficio 51.6%, hasta los 1.53 billones de yenes (12,301 millones de euros), gracias a las ganancias derivadas de inversiones en compañías tecnológicas.

No se trata de la primera ocasión que SoftBank muestra interés por la región. En el 2000, la compañía fundada por Masayoshi Son creó SoftBank Latin America Ventures para invertir en nuevas empresas. En 2017 el grupo invirtió 100 millones de dólares en la aplicación brasileña de transporte 99 y en 2018 usó su vehículo de inversión Vision Fund para inyectar 10 millones de dólares en la empresa Loggi, como parte de su apuesta por el crecimiento del comercio electrónico en Brasil.