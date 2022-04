Las pensiones que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagará a sus ex trabajadores en el 2022 ascenderán a 48,831 millones de pesos, esto es un incremento anual de 3.57% en comparación con lo ejercido en el 2021.

Para ponerlo en perspectiva, el gasto de las pensiones de CFE es mayor al gasto destinado a proyectos de inversión de la empresa productiva del Estado que es de 47,573 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el contexto de la discusión de la reforma eléctrica, que se tiene prevista para el martes y miércoles, se busca que la CFE produzca 54% de la energía del país, por lo cual necesitará de una mayor inversión física para generar la producción que requiere el mercado eléctrico.

“Si no tenemos inversión económica, sobre todo en electricidad, no habrá crecimiento. Se pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Seguir metiendo recursos al tema de las pensiones puede tener rendimientos electorales, pero no ayuda al país”, comentó Enrique Díaz-Infante Chapa, director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en entrevista.

De los 47,573 millones de pesos de inversión, sólo 10,580 millones de pesos están destinados a proyectos de infraestructura económica de electricidad en el 2022. Esto representó una caída de 25.8% en comparación con lo aprobado en el PEF 2021.

La infraestructura económica tiene como fin la producción y generación de riqueza, además de ser un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de la economía, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Pensiones y régimen desiguales

De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria un ex trabajador de CFE representa un gasto anual de 803,115 pesos; mientras que un trabajador pensionado del IMSS representa un gasto anual de 80,973 pesos.

En el 2020 el director de la CFE, Manuel Bartlett, redujo tanto el número de años de servicio como la edad mínima de jubilación a 25 y 55 años, respectivamente. Previamente un trabajador de la comisión podía jubilarse después de los 65 años o 30 años de servicio, en el caso de las mujeres 25 años de servicio o 60 años de edad.

Esta decisión revirtió el contrato colectivo del 2016-2018, que era parte de los acuerdos en pensiones para reducir el pasivo laboral de la CFE.

Los recursos

47,573 MDP se destinaran a proyectos de inversión en el 2022.

3.57 por ciento mayor será el gasto en pensiones este año.

55 años es la edad mínima de jubilación en la CFE.

santiago.renteria@eleconomista.mx