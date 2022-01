Aunque todavía no se toma una decisión, HSBC México no descarta analizar si participa o no en el proceso de compra de Banamex, cuya venta arrancaría en la primavera, según informó hace unos días la directora global de Citigroup, Jane Fraser.

Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, explicó que en este banco están viendo la posibilidad de participar en dicho proceso, pero que aún no se toma ninguna decisión, dado que es un anuncio reciente.

“No estoy diciendo que sí o que no, sólo que, dado el tamaño y la importancia, hay que tener siempre los ojos abiertos”, dijo.

En videoconferencia, Arce detalló que conocen bien la operación, tienen los números y saben lo que vale y lo que representa una oportunidad así, “pero no hemos analizado esto seriamente; no hemos tomado ninguna decisión; todavía no empieza el proceso, empieza en primavera, pero es una gran oportunidad para cualquiera que tome la decisión de comprarlo”.

Puntualizó que desde HSBC están viendo si sería estratégico para el banco, y consideró que no hay banquero en México que no esté pensando en cuánto vale Banamex y cómo podría integrarse.

Estamos haciendo números y todo mundo está pensando y trabajando y viendo oportunidades. Eso no quiere decir nada que sea fuera de lo normal; cada quién le va a asignar un valor diferente, dependiendo de quién es el posible comprador”, dijo.

Gran oportunidad para cualquier banco

Jorge Arce, quien recientemente fue nombrado también presidente del consejo de administración de HSBC México, resaltó que Banamex es una franquicia muy valiosa, por lo que es una gran oportunidad para cualquier banco o inversionista tratar de analizar la oportunidad y comprarlo, fusionarlo o lo que se permita.

“Es un banco que lleva más de 150 años; ha tenido varios dueños, es una franquicia muy importante para el país; tiene muchísimos clientes y mucho valor. Cualquiera que lo compre va a realizar un valor, va a invertir en el país a largo plazo”, enfatizó.

Agregó: “tiene un gran equipo, unos súper clientes, un gran nombre, tiene muchísimo valor para México Banamex”.

Estamos en proceso de crecimiento de inversión

El presidente y director de HSBC México mencionó que la estrategia del banco es enfocarse en robustecer la experiencia del cliente, sobre todo desde la parte digital, para lo cual seguirán las fuertes inversiones.

Adelantó que aunque no se tiene todavía un monto preciso, este año se invertirán más de 100 millones de dólares, tanto en la parte digital como física.

También mencionó que seguirán creciendo en la parte de banca mayorista, de empresas y corporativa.

“Estamos invirtiendo en todos nuestros negocios; estamos haciendo mejoras a nuestra infraestructura física de las sucursales. Estamos en un proceso de crecimiento de inversión”, dijo.

Jorge Arce expuso que México ofrece muchas oportunidades para un banco global como HSBC. “Es un país totalmente integrado a las cadenas productivas globales, totalmente integrado al comercio internacional, y es donde opera mejor HSBC”.

kg