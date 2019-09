En lo que va del año la entrada de flujos extranjeros a México en valores gubernamentales ascendió a alrededor de 2,000 millones de dólares (unos 36,000 millones de pesos), explicó el subdirector de Estrategias de Portafolio de SURA Asset Management México, Valentín Martínez Rico.

Martínez Rico puntualizó que esta entrada de recursos se explica por un contexto de bajas tasas de interés alrededor del mundo.

Explicó que “aunque no son cifras extraordinarias, la buena noticia es que los inversionistas extranjeros no están vendiendo y han entrado recursos al país”. "Dentro de todo es una señal positiva que no estén sacando dinero", continúo.

El directivo recordó que a finales del 2018 la tasa de los bonos del gobierno mexicano a 10 años llegó a tocar más del 9%, en un momento de incertidumbre política en México y a nivel global un temor de desaceleración económica.

Además, el diferencial entre el bono mexicano a 10 años contra el estadounidense a 10 años era de 630 puntos base, lo cual generó un gran apetito por los inversionistas extranjeros.

“Había una percepción de parte de los extranjeros no tan negativa de cara a lo que estamos viviendo internamente”, dijo tras impartir el seminario “Acercamiento al mercado de bonos”.