Sólo cinco mujeres dirigen bolsas de valores en el mundo y una de ellas es María Ariza, quien desde hace seis meses es la directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

“El trayecto profesional de una mujer no es sencillo, hay que combinar diversas cuestiones, principalmente recae el peso de llevar una familia, soy ama de casa, soy madre y he trabajado toda la vida”, comentó en entrevista la líder de la nueva Bolsa.

Dijo que le ha tocado vivir una cultura donde la mujer no es bien recibida en todos los ambientes, “a lo largo de los últimos años he sido testigo de que los hombres ya me consideran, no ha sido fácil, no nada más son los hombres, la cultura en general premia al hombre que trabaja y a la mujer que se queda en casa”.

Ariza destacó que todas las oportunidades profesionales se las han otorgado los hombres. Desde temprana edad (alrededor de los 16 años) trabajó con su papá y su abuelo en la empresa familiar y con esa experiencia mostró el potencial de su liderazgo.

“Antes de entrar a la parte financiera, trabajé en la empresa familiar, tuve la suerte de incorporarme en juntas de consejo, observar cómo tomaban decisiones, cómo dirigir un grupo o diversos equipos, y esa escuela definitivamente me ayudó”.

Proyectos de Biva

Ariza expresó que están muy animados, “creemos que Biva empieza el 2019 con el pie derecho. Las buenas iniciativas que ponen las autoridades para apoyar el despegue de los mercados, tales como: cuando haya una Oferta Pública Inicial, se otorgará una tasa equivalente a 10% del impuesto sobre la renta sobre la ganancia en la enajenación. Además, para la compra de bonos corporativos, se da la acreditación de 100% de la retención del ISR para extranjeros residentes con inversiones de deuda corporativa”.

“Otro elemento que favorecerá a la liquidez y la profundidad del mercado secundario de valores serán las operaciones de reporto y préstamo de valores, las afores pueden aprovechar los títulos que tienen en sus portafolios y obtener rendimientos adicionales”.

Ariza explicó que las medidas fiscales, legales y regulatorias tomadas por el nuevo gobierno “son iniciativas que tuve la fortuna de cabildear desde que estuve liderando la Amexcap (Asociación Mexicana de Capital Privado), hace seis años, de la mano del Consejo de la Asociación y ahora desde Biva también nos ha tocado empujar iniciativas que creíamos necesarias para modernizar la estructura en los mercados y eficientar tanto regulatoria como fiscalmente aquellas problemáticas que veíamos”.

“Las iniciativas ayudan a tener una mejor perspectiva del año, aunque no debemos olvidar que hay retos: aumentar la liquidez, la valuación de las empresas, además de todo el entorno macroeconómico tanto internacional como regional y nacional que repercute en el apetito de los inversionistas y de los emisores”.

Consideró que en México hay grandes empresas, “no me refiero al tamaño sino al potencial, que necesitan seguir financiando su crecimiento. Hay un gran talento que he conocido de primera mano, empresas que veremos más cerca del mercado, por eso me quedo con una óptica positiva, aunque soy realista de que las condiciones no siempre son favorables en el tema macroeconómico y no son atribuibles a algo que podamos controlar”.

“Tenemos tres años para poder demostrar que es una medida necesaria y estamos comprometidos con el mercado y con México”, expuso.

Colocaciones

Desde el año pasado, Biva ya venía asesorando a diversas empresas. “En las próximas semanas tendremos la primera oferta pública de acciones de una sociedad de propósito específico para la adquisición de empresas y estamos trabajando con dos empresas medianas más y nos encontramos en el último proceso de estructuración, esperamos colocarlas en el primer semestre, una pertenece al sector de energía”.

Precisó que para Biva es muy importante que los empresarios tengan el conocimiento y que se sientan acompañados, “que no haya esa incertidumbre y esos fantasmas que oímos alrededor, queremos apoyar que los empresarios se sientan cómodos y caminar con ellos en este proceso”.

Blockchain

Biva pertenece a la Asociación de Blockchain, “eso es parte de mi espíritu disruptivo y del espíritu disruptivo de Biva. Compartimos los valores de transparencia, tecnología de punta y valor agregado. El blockchain no es solamente criptomonedas, es mucho más grande por los aplicativos en las diferentes industrias. Estamos abiertos a lo que el regulador y Banco de México definan como válido en cuanto a monedas virtuales, mientras tanto, como las reglas no se han definido”.

Expectativas

Explicó que hay una nube de temas que empañan el ambiente: la guerra comercial en China, el Brexit, el alza en las tasas en Estados Unidos, el muro de Trump, etcétera.

“Hay cuestiones de carácter nacional que tendremos que vivir. Los ojos están puestos en cómo se ejerce el presupuesto, la gasolina, el costo del petróleo, el nuevo aeropuerto”.

“Existe una buena oportunidad para ir buscando instrumentos, que tengan impacto en el mercado público, como son: los CKD, los Cerpis, los fibras, que dan diversificación y que apoyan proyectos de desarrollo económico”.

Portafolio personal

Refirió que tiene un perfil de inversión aguerrido. “Me gusta tomar riesgo en esta etapa de mi vida y lo puedo hacer. Teniendo un balance financiero con mi esposo, podemos ir complementando la manera en la que vamos ejerciendo nuestro patrimonio. Me gusta invertir en empresas emprendedoras, me incorporo en los consejos de administración e intento impulsar el potencial de esas empresas”.

“Otra parte de mis recursos se encuentra en la Bolsa de valores y también invierto en algunos instrumentos financieros que me ayudan a diversificar el riesgo”, concluyó María Ariza.

