La banca de desarrollo no despega y prueba de ello es que el crédito que otorga va en picada pese a los signos de recuperación económica que hay en el país. De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los seis bancos de desarrollo registraron a junio pasado una cartera de financiamiento conjunta de 1 billón 35,988 millones de pesos, es decir una caída anual real de 13% y de 2.3% respecto al cierre del primer trimestre del año.

Este lunes, la CNBV presentó el informe de la banca de desarrollo, compuesto por seis entidades, al cierre de la primera mitad del año, donde detalló que la cartera a entidades financieras, así como el financiamiento a empresas tuvieron las caídas más significativas dentro del crédito comercial.

“El sector de Banca de Desarrollo se compone por seis instituciones: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Banobras); Nacional Financiera, S. N. C. (Nafin); Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. (Bancomext); Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. (SHF); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C. (Banjército); y Banco del Bienestar, S. N. C. (antes Bansefi)”, detalló la CNBV.

De acuerdo con el órgano regulador, la cartera comercial de la banca de desarrollo presentó a junio pasado un saldo de 983,931 millones de pesos, es decir, una disminución real anual de 13.4% y trimestral de 2.4 por ciento.

Dentro de este rubro, la cartera a entidades financieras registró un saldo de 249,625 millones de pesos, es decir, una caída de 27.8% respecto al mismo periodo del 2020 y de 3.7% respecto al cierre del primer trimestre del año.

Asimismo, dentro de la cartera comercial, el crédito a empresas registró un saldo de 403,774 millones de pesos, es decir una caída de 13.3% respecto al mismo periodo del año anterior y de 2.5% trimestral.

La cartera de consumo del sector registró a junio pasado un saldo de 40,928 millones de pesos, es decir una disminución de 5.1% real anual, mientras que la cartera de vivienda fue de 10,649 millones de pesos, es decir, 9.3% menos respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, la cartera de la banca de desarrollo como agente financiero del gobierno federal registró a junio pasado un saldo de 480 millones de pesos, es decir una disminución de 21.9% respecto al mismo periodo del 2020.

Por institución, todos los bancos de desarrollo registraron a junio pasado disminuciones en su cartera de crédito respecto al mismo periodo del año pasado, siendo Nafin el organismo con la caída más pronunciada en su cartera de crédito, con 31.5% anual, seguido de Sociedad Hipotecaria Federal, con una disminución de 19.8%, el Banco del Bienestar de 19.6%, Bancomext de 16.9%, Banjército de 5.8% y Banobras de 1.1 por ciento.

Respecto al índice de morosidad del sector, este se ubicó a junio pasado en 1.49%, es decir, apenas un ligero aumento de hace un año. La cartera de vivienda continuó con la morosidad más alta, de 9.43% de todos los rubros de este sector y el Banco del Bienestar fue el organismo con el indicador de morosidad más alto, que fue de 19.93 por ciento.

