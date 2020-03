Después de haber anunciado la ampliación de su oferta de funcionalidades de software hace menos de seis meses, Clip lanzó al mercado dos nuevos lectores de medios de pago: el Clip Plus 2 y el Clip Total; así como una nueva funcionalidad que permite aceptar pagos con tarjeta o celular sin contacto (contactless). Con estos nuevos productos, la compañía mexicana liderada por Adolfo Babatz busca adaptarse a las necesidades de cada tipo de negocio.

“Queremos adaptarnos para ofrecerle a los usuarios una solución completa para cada tipo de comercio. Hay muchos comercios pequeños y medianos con distintas necesidades y lo que hacemos es tratar de ofrecer a todo tipo de comercio la oportunidad de aceptar todos los métodos de pago que hay en México en solo cinco minutos, al comprar un lector, descargar la aplicación y comenzar a cobrar”, dijo en entrevista Juan José Galnares, vicepresidente comercial de Clip durante la presentación de los nuevos productos de la compañía.

Clip lanzó su primer lector de medios de pago, el Clip Clásico, en 2013. Pasaron cinco años para que diera a conocer el Clip Plus y desde entonces la compañía ha iniciado un proceso de constante evolución de sus dispositivos, con la presentación en mayo del 2019 del Clip Pro, que supuso eliminar la necesidad de contar con un smartphone para realizar el proceso de cobro y que además integró una conexión a internet ilimitada para las transacciones.

La tarde de este jueves, Babatz presentó el Clip Plus 2, una nueva versión de su Clip Plus, que agrega una nueva batería con una duración 40% mayor que su predecesor; además del modo en reposo y tecnología bluetooth mejorada. De acuerdo con Galnares, el Clip Plus 2, que tiene un costo de 449 pesos, convierte a cualquier teléfono en una terminal punto de venta. “El Clip 2 le puede servir a gente que tenga necesidad de algo no muy grande, muy cómodo y muy práctico y lo puede llevar a todos lados y no le estorba”, dijo.

El Clip Total se convirtió en la estrella de la tarde. Con un costo total de 4,500 pesos o pagos sin intereses de 375 pesos mensuales, el Clip Total es un dispositivo que, por su tamaño similar al de una Terminal Punto de Venta tradicional, se aleja de las propuestas anteriores de la compañía y que está enfocado a aquellos negocios que requieran la impresión de recibos y comandas, pues incluye una impresora además de un lector de códigos de barra, lo que permite que el usuario mejore el manejo de su inventario.

“Clip Total es un punto de venta completo en la palma de la mano. No necesita un celular, es completamente independiente, tiene lector de código de barras, tiene una tarjeta SIM con internet ilimitado para transacciones y tiene una impresora, para generar comandas y recibos. Este lector sirve a una demanda de otro tipo de comercios, comercios que requieran movilidad que tengan necesidad de imprimir, de generar comandas”, dijo Galnares.

Ambos lectores aceptan además el pago mediante la tecnología contactless, con lo cual los comercios podrán aceptar pagos con tarjeta y smartphone sin la necesidad de que haya contacto entre la terminal y el celular o la tarjeta.

Fundada en 2012, Clip es una compañía mexicana dedicada a la producción de lectores de medios de pago o Terminales Punto de Venta. Aunque desde su nacimiento, ha recibido 10 rondas de inversión, recientemente obtuvo el respaldo de los fondos de inversión General Atlantic y Softbank por un monto total de 100 millones de dólares, lo que les ha permitido escalar su oferta de productos de forma más acelerada.

