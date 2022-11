Boric ve insensibilidad de las AFP para mejorar pensiones en Chile

Acá los chilenos durante demasiado tiempo han trabajado durante toda la vida y soportado pensiones de miseria, es nuestro deber mejorar eso”.

Gabriel Boric, presidente de Chile

El Presidente de la República Chilena, Gabriel Boric, defendió la reforma previsional anunciada la semana pasada y, de paso, respondió a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por sus críticas a la reforma. El jefe de Estado dijo: “leí una de las cartas de la Asociación de AFP y era interesante su alegato”.

“Lo único que no decían es que las pensiones deben subir, estaban más preocupados de su negocio que de las pensiones de la gente y eso a mí me parece que es preocupante”, dijo el mandatario en entrevista con el matinal de TVN.

Y agregó que “acá los chilenos durante demasiado tiempo han trabajado durante toda la vida y soportado pensiones de miseria, es nuestro deber mejorar eso”.

Explicó que con la propuesta de reforma “lo que hacemos es crear un sistema mixto que va a permitir aumentar las pensiones de todos”. Manteniendo la capitalización individual, la propiedad, la heredabilidad y “con este fondo colectivo que le va a permitir a personas recibir un incremento importante en su pensión. En sociedad tenemos que apoyarnos todos, no sirve que cada uno se rasque con sus propias uñas”.

Aclaró que “el fondo colectivo no es que todo vaya a un pozo y no importa lo que aportas. Acá se va a reconocer el esfuerzo individual. Lo que hacemos es crear un sistema de recaudación público, autónomo en donde el gobierno no va a poder meter la mano”.

Posteriormente, en un conversatorio sobre la reforma previsional en Pudahuel, el jefe de Estado sostuvo que “el objetivo de la reforma que hemos presentado nace de una demanda sentida transversalmente de poder mejorar las pensiones, y que esto no sea principalmente un negocio para las AFP, como ha sido durante tanto tiempo, sino que logremos otorgar a toda la gente que se descresta trabajando y en particular a las mujeres”.

Y planteó que “ojalá en el Parlamento logremos ponernos de acuerdo rápido, porque lo que no es aceptable es que por diferencias políticas ustedes paguen el apto con pensiones que no alcanzan para vivir”.

La ministra vocera, Camila Vallejo, confirmó que ayer ingresó a la Cámara de Diputados la reforma de pensiones y llamó a la ciudadanía -a propósito de la discusión del 6%- a que “vean sus planillas, se metan a su AFP y revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen”. Explicó que “la pensión autofinanciada es la que administra la AFP”.