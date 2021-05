Cada vez son menos los funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador que cuentan con las altas credenciales que se requieren para cubrir el cargo de gobernador del Banco de México, concuerdan estrategas de inversión.

Los candidatos naturales para convertirse en banquero central son el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, coincidieron economistas de Barclays, Pantheon Macroeconomics, Out of the Box Economics y del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC).

Pero cualquiera de estas dos alternativas va a generar una doble incertidumbre, porque tendrá que buscarse también a un nuevo secretario de Hacienda, o en su caso a un nuevo subgobernador que complete a la Junta de Gobierno, advirtió desde Nueva York el estratega del videoblog especializado Out of the Box Economics.

“Cualquier paso en falso podría ser penalizado por el mercado, que tendrá bajo la lupa y con detenimiento mayor, todas las decisiones al ser el cargo de gobernador de Banxico, la cuarta nominación del presidente” advirtió desde Londres el economista jefe para América Latina de la consultoría Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía.

Esquivel tiene una limitante, y es que cumple tres años en el cargo hasta el 23 de enero de 2022, y conforme lo marca la Ley del Banco de México en el artículo 41. De manera que, sí el presidente se decanta por Esquivel, tendrá que quedar al frente de Banxico un Gobernador interino del 31 de diciembre de 2021.

Y como está previsto por la Ley del Banxico, ese interinato debe ser cubierto por el miembro de la Junta de Gobierno de mayor antigüedad en el cargo, que para enero, será la subgobernadora Irene Espinosa, quien estará cursando su cuarto año en la responsabilidad.

Peso fuerte, con credibilidad

El jefe de Research para América Latina en Barclays, Marco Oviedo, acotó que el presidente de México ha sido muy claro en su preocupación por las reacciones del mercado.

“Él ha dicho que quiere una inflación baja y un peso fuerte, de manera que no va a designar a alguien que no tenga credibilidad”, confió Oviedo.

Si bien el próximo gobernador del banco central debe ser propuesto como lo marca la Ley del Banco de México por el representante del Ejecutivo, debe cumplir ciertos requisitos como son gozar de reconocida competencia en materia monetaria así como haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano.

Este último requisito, el de cinco años en un cargo de alto nivel, es bien conocido por el Subgobernador Esquivel, que el mismo día de la confirmación del presidente de que no va a promover un segundo mandato del Gobernador Alejandro Díaz de León al término de su responsabilidad el 31 de diciembre, se autodescartó:

“A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, subrayó. Esquivel está cubriendo el cargo que dejó inconcluso Roberto del Cueto en noviembre de 2018, una responsabilidad que termina en diciembre de 2022 y por ley está limitado de asumir el cargo que tomó el 23 de enero de 2019.

Alineación de Primera

Aquí en México, el Director del IDIC, José Luis de la Cruz, consideró que el puesto vacante que podría quedar en la Secretaria de Hacienda si el mandatario se decanta por Arturo Herrera en Banxico, podría ser ocupado por la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro y en un caso extremo, al subsecretario Gabriel Yorio.

Y si en algún momento, deben cubrir una vacante de subgobernador, o la subsecretaría, el relevo más próximo sería Ernesto Acevedo, director alterno de México en Banco Mundial, consignó.

De hecho, tanto Esquivel como Herrera y Acevedo, son un equipo muy compacto cercano a López Obrador; los tres son amigos personales.

“Para la segunda parte del sexenio el presidente requiere alguien que cuente con experiencia y pueda tomar decisiones rápidas. Necesita gente de mucha confianza, que lleven años comprometidos en su proyecto. En esa primera linea impulsará a gente de su confianza”, advirtió De la Cruz.

Designación por criterio técnico

Tras dos días de críticas directas al actual Gobernador de Banco de México, a quien AMLO identificó como “cercano” a la administración anterior, informó que no nominará a un segundo mandato a Alejandro Díaz de León.

Si la terna de candidatos se armara en función solo de criterios técnicos, experiencia y altas credenciales, sería mucho más amplia. Así lo consideran los estrategas consultados, quienes consideraron a Lorenza Martínez Trigueros, ex Directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos de Banco de México; a Miguel Messmacher, exsubsecrerario de Ingresos y a Rogelio Ramírez de la O.

El vicepresidente y senior portfolio Manager en Franklin Templeton, Luis Gonzali, desplegó en su cuenta de twitter una lista que sí podría incluir a los cuatro subgobernadores de la Junta de Gobierno actual: Irene Espinosa, Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel.

Y también incorporó a Victoria Rodríguez, subsecretaria de egresos de Hacienda; , Lorenza Martínez; Claudia Álvarez, Directora de control y riesgo de Banxico y Daniel Chiquiar, Director General de Investigación Económica de Banxico.

