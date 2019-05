Durante el primer cuatrimestre del año, los rendimientos que dieron las administradoras de fondos para el retiro (afores) a los trabajadores más jóvenes sufrieron una reducción de más de 1 punto porcentual, mientras que los rendimientos de los trabajadores más grandes mostraron ligeros aumentos.

De acuerdo con el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), que realiza la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el fondo que administra las cuentas de los trabajadores que tienen menos de 36 años tuvo un rendimiento promedio de 5.73%, lo que significó una reducción de 1.07 puntos porcentuales.

En este fondo, una sociedad especializada en fondos para el retiro (siefore), llamado Siefore Básica 4, todas las afores dieron un menor rendimiento.

Invercap fue la que más redujo sus rendimientos, en 1.66 puntos porcentuales, al pasar de 5.74 a 4.08%, lo que está muy por debajo del rendimiento promedio que dieron las 10 afores que conforman el mercado.

Citibanamex también tuvo una reducción de más de 1 punto porcentual. Sus rendimientos pasaron de 7.37 a 5.95%, mientras que Principal pasó de 6.51 a 5.16 por ciento.

XXI Banorte y Azteca reportaron una reducción de 1.34 puntos porcentuales en sus rendimientos. La primera pasó de 6.57 a 5.23%, mientras que la segunda de 6.69 a 5.35 por ciento.

En la Siefore Básica 3, donde se administran las cuentas de los trabajadores que tienen entre 37 y 45 años, el rendimiento pasó de 6.29 a 5.36%, es decir, una reducción de 0.93 puntos porcentuales, de acuerdo con el IRN.

Seis afores registraron disminuciones de más de 1 punto porcentual en sus rendimientos. Se trata de Invercap, que pasó de 5.36 a 3.80%; Azteca, que daba rendimientos de 6.17 y ahora de 4.95%, y XXI Banorte, que pasó de 5.98 a 4.83 por ciento.

También Principal, que tenía rendimientos de 6.05%, en el primer cuatrimestre otorgó 4.87%; PensionISSSTE pasó de 6.57 a 5.55%, y Citibanamex registraba rendimientos de 6.63%, pero se redujeron a 5.45 por ciento.

Adultos mayores perciben mejores rendimientos

Las cuentas de ahorro para el retiro de las personas que tienen 60 años o más, los rendimientos que se registraron en la Siefore Básica 1, pasaron de un promedio de 3.97 a 4.67%, es decir, registraron un aumento de 0.70 puntos porcentuales.

En este fondo, las 10 afores registraron mayores rendimientos, siendo Inbursa la que más aumentó sus rendimientos, en 1.33 puntos porcentuales, al pasar de 4.89 a 6.22 por ciento.

Sura también aumentó sus rendimientos en 1.25 puntos porcentuales. En el primer cuatrimestre del 2018 registraba 3.47%, y en el 2019 se ubicaron en 4.72%, de acuerdo con los datos del IRN.

Otro fondo que favoreció a las personas que están a punto de jubilarse, es la Siefore Básica 0, pues sus rendimientos crecieron y pasaron de 6 a 6.86% en el primer cuatrimestre del año.

Todas las afores registraron mayores rendimientos a lo que se reportó en los primeros cuatro meses del 2018. Profuturo fue la afore que registró el mayor crecimiento de sus rendimientos, pues pasó de 5.88 a 7.04%, es decir, aumentaron 1.16 puntos porcentuales.

Sura también fue de las afores que más subió sus rendimientos, pasó de 5.80 a 6.81%, mientras que Inbursa pasó de 5.87 a 6.94%, e Invercap presentó rendimientos de 5.75 a 6.79 por ciento.

Lo anterior se debe a que las siefores que administran los ahorros de los trabajadores que están a punto de jubilarse son más conservadoras, es decir, no hacen inversiones tan riesgosas y sus portafolios no están tan diversificados, por lo que la volatilidad que se tenga en los mercados financieros no les impacta tan fuertemente.

