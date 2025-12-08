El 2026 podría ser un año más exigente en riesgo digital para la banca

La banca mexicana se prepara para un periodo exigente, impulsado por un ecosistema digital cada vez más sofisticado y por cambios regulatorios que modificarán a fondo la manera en que las instituciones administran su tecnología, fortalecen su resiliencia operativa y gestionan su capital.

De acuerdo con un análisis de la consultora tecnológica especializada en servicios financieros y de seguros, Qaracter, el 2026 se perfila como un punto de inflexión para la modernización de procesos dentro de estas entidades.

Según la firma, el cierre del 2025 está determinado por la aplicación del Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA) en Europa que, aunque no aplica directamente en México, está influyendo en los estándares de referencia para reguladores latinoamericanos. La norma podría obligar a las entidades a repensar su estrategia tecnológica, reorganizar sus modelos de riesgo y ajustar sus estructuras de capital para operar bajo reglas más estrictas y con mayor transparencia.

Además, Qaracter explica que la influencia de DORA se intensifica debido a la presencia en México de bancos europeos como BBVA, Santander y BNP Paribas, cuyas sedes principales están obligadas a cumplir ese marco y, por lo tanto, impulsan prácticas alineadas con sus estándares también en el mercado local. Esta regulación europea exige una capacidad operativa que garantice la continuidad incluso ante ciberataques o fallas críticas, lo que eleva la presión sobre la resiliencia tecnológica de las entidades en México.

“La evolución regulatoria está impulsando una transformación profunda en la forma en que las entidades gestionan su tecnología y su riesgo. En México, vemos a los bancos y aseguradoras acelerando su madurez digital para cumplir con estándares globales y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza del cliente. Quienes adopten este cambio de manera proactiva podrán convertir la regulación en una ventaja competitiva real”, afirmó Rafael Miranda, director ejecutivo de Qaracter México.

Modernización

La urgencia por modernizar la infraestructura tecnológica y fortalecer la capacidad de respuesta también proviene del frente operativo. De acuerdo con el informe Tendencias de Seguridad Física 2025, elaborado por la firma de tecnología Genetec, 42% de los profesionales de seguridad planea incorporar Inteligencia Artificial para automatizar la detección, la protección y la respuesta ante incidentes.

La eficacia de estas tecnologías se refleja en cifras proporcionadas por Feedzai, que reporta que los sistemas basados en Inteligencia Artificial pueden reducir pérdidas por fraude entre 30 y 50%, gracias a la detección anticipada de comportamientos sospechosos y a la disminución de falsos positivos. Estos beneficios se alinean con la visión de Qaracter sobre la necesidad de integrar el riesgo tecnológico y financiero en modelos unificados de gestión, así como de llevar a cabo simulacros de crisis, pruebas de recuperación y un control más estricto de proveedores críticos para cumplir con los nuevos estándares operativos.

“Estas tecnologías marcan un antes y un después, debido a que permiten analizar enormes volúmenes de datos, identificar patrones anómalos y responder antes de que una amenaza o pérdida financiera se concrete.”, mencionó José de Jesús Arellano, gerente de ventas de área para Genetec México.