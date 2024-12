“Violencia no acabará de la noche a la mañana”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, permanecerá en Sinaloa para reforzar la coordinación de seguridad con fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina; así como con las fuerzas de seguridad locales.

“Les comenté hace tiempo que, además de la Estrategia Nacional, tenemos estrategias para las entidades de la República donde mayor número de homicidios hay. En Sinaloa particularmente, desde este episodio que ocurrió, que fue llevado un narcotraficante a Estados Unidos, con todo lo que hemos hablado aquí, pues generó un incremento de la violencia en Sinaloa. No se trata de que en poco tiempo, digamos, va a bajar drásticamente; va a bajar, el tiempo que sea indispensable, pero lo importante es coordinar todas las acciones y coordinar toda la estrategia”, precisó la titular del Ejecutivo.

Reuniones

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sostuvo la primera reunión con García Harfuch en la que se dio el seguimiento a la estrategia de seguridad que se mantiene en la entidad.

“Platicamos sobre la estrategia especial para Sinaloa, sobre la presencia que tendrá él personalmente en el estado, estuvimos aquí evaluando los operativos realizados y estaremos en permanente coordinación y con cercanía para reforzar la seguridad”, dijo Rocha.

Posteriormente a la reunión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio una conferencia de prensa en Sinaloa, en ella afirmó que la violencia en la entidad no acabará de la noche a la mañana.

“Voy a contestar con una respuesta que no es popular: lo que sea necesario. Lo importante es que la autoridad esté actuando. La ciudadanía tiene que tener claro quiénes son sus aliados y quiénes no (...) Lo que tome de tiempo, malo que estuviera la autoridad no estuviera haciendo nada”.

Sobre el tiempo en el que permanecerá en la entidad, García Harfuch contestó que estará el tiempo que deba estar y visitará varios municipios en la entidad.