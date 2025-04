El oro de la revancha: Osmar y Juan Manuel vencen a los chinos

Los alumnos de la entrenadora china Ma Jin por fin rompieron el techo que separaba a México de un oro en clavados. La fórmula de ¿Cómo vencer a los chinos? quedó resuelta.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya aprovecharon la oportunidad de competir en el trampolín de 3 metros sincronizados en el Centro Acuático de Guadalajara. Con la medalla de oro en el cuello se sacaron la espina de la frustración de los Olímpicos en París 2024.

“Demostrar que los chinos no son robots, se les puede ganar”, comentó Osmar varias veces antes de lllegar al Mundial de Clavados en México. Quedó comprobado, junto a Celaya subieron al podio y se escuchó el himno nacional, algo que no hubiera ocurrido de no darse el reconocimiento a la nueva Federación de Clavados que nació un día antes de iniciar el evento.

En París 2024 los jueces decidieron que el clavado de oro era para los chinos. En el salto del trampolín los mexicanos se quedaron a tan solo 2.07 puntos de los chinos Long Daoyi y Wang Zongyuan.

"Tiene mérito en cualquier competencia ganar a los chinos. Digo, no es la pareja con la que competimos en París, pero nuestro primer enfoque era mantener los puntos o hacer los mismos puntos, superar los puntos es lo idóneo. Pero estar ahí cerca de lo que se ocupó para ganar una medalla olímpica es lo que trabajamos todos los días", dijo Osmar.

En esta ocasión, en Guadalajara los seis clavados de la dupla fueron evaluados co una puntuación de 430.23 frente a los 413.16 de los chinos Yukang Hu y Jiuyuan Zheng. En el tercer sitio se colgaron el bronce los británicos Anthony Harding y Jack Laugher.

“Sabe a México. La espinita sigue ahí hasta enfrentar a la otra pareja pero esperamos verlos en Singapur”, dijo Celaya al concluir la prueba.

A nivel individual, dos clavadistas mexicanos han logrado la medalla de oro: Osmar a sus 19 años en el Mundial de Doha 2024, Paola Espinosa en 2009 en la plataforma de 10 metros y Rommel Pacheco en Río de Janeiro en 2016. El ahora titular de la CONADE subió al podio con una playera con estampado de Popeye y él mismo cantó el himno mexicano que no estaba autorizado debido a un conflicto entre la FINA (Federación Internacional) y la entonces Federación Mexicana de Deportes Acuáticos.