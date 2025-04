En México 30% del consumo energético en hogares es leña

El consumo energético en el sector doméstico nacional se compone en 30% del uso de leña, hasta el último reporte de la Secretaría de Energía, ubicándose en 243.3 petajoules.

Mientras el consumo doméstico de este combustible bajó 2.4% del 2018 al 2023 pero el de gas seco descendió en 13%, aunque hubo un aumento de 8% en todo el consumo energético doméstico en ese periodo, impulsado por mayor uso de electricidad y energía solar (fotovoltaica y de calentadores).

En cinco años, el uso de gas licuado bajó de 32% a 27% del total doméstico, mientras el solar subió de 1% a 7%, mientras el de gas seco cayó un punto porcentual para representar el 3% del consumo y la electricidad aumentó de tres puntos para representar el 33 por ciento. En este lapso, el uso doméstico nacional de leña se redujo tres puntos.

México Evalúa expone en su análisis Vivir a oscuras: la pobreza energética en México, que el consumo de leña es uno de los indicadores con más relación directa con la pobreza energética. En México, el 57.6% de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) estuvo expuesta al humo de leña. La EPOC es la novena causa de muerte para los hombres en México, quienes registran los más altos niveles de tabaquismo. Para las mujeres dicha enfermedad es la séptima causa, probablemente debido a que si bien las mujeres no son las que más padecen tabaquismo, sí son las que más tiempo permanecen al interior del hogar. En promedio, esta enfermedad registra cerca de 24,000 fallecimientos anuales.

En este contexto, el sábado, la secretaria de Energía, Luz Elena González, participó en la ceremonia de arranque del programa de entrega de estufas eficientes de leña para comunidades vulnerables, que pretende entregar un millón de estufas entre población rural vulnerable, iniciando con 146 comunidades purépechas en Michoacán.

"Venimos a dar el banderazo del inicio del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, ¿por qué?, porque no podemos hablar de bienestar si no hay energía garantizada para todas y todos nosotros, dijo, "mientras algunas ciudades tienen acceso continúo a la electricidad y al gas, en otras comunidades no hay opciones diferentes a la leña para cocinar o calentar las viviendas. Y aunque la leña es natural, pasar mucho tiempo en el humo es muy dañino para los pulmones. La presidenta conoce perfectamente este problema de salud pública".

Estas estufas son eficientes, dijo, porque cuentan con mejor equipo para la captura y liberación del humo, detalló al respecto la presidenta Claudia Sheibaum en la comunidad de Cheranástico, donde llevó a cabo su práctica de campo hace cuatro décadas para obtener su título profesional.

