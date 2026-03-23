Sheinbaum asegura que México mantiene comunicación con EU y Cuba para solución pacífica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno mantiene comunicación tanto con Estados Unidos como con Cuba, con el objetivo de contribuir a una solución pacífica ante las tensiones derivadas del bloqueo económico y la situación en la isla.

“Nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí, siempre presente para evitar cualquier conflicto”, sostuvo la primera mandataria durante su conferencia de prensa mañanera de este lunes.

Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de su administración es privilegiar las vías diplomáticas y multilaterales. En ese sentido, consideró que organismos como la Organización de las Naciones Unidas deben tener un papel más activo en el envío de ayuda humanitaria y en la búsqueda de soluciones. “No la invasión, no la solución violenta”, enfatizó.

Nuevo envío de ayuda

La presidenta anunció que este mismo lunes 23 de marzo partió un nuevo barco con ayuda humanitaria desde México hacia la isla, y adelantó que su gobierno continuará enviando insumos básicos. “Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, afirmó.

Explicó que, además de los envíos oficiales, también han salido brigadas y embarcaciones civiles desde territorio mexicano, las cuales han recibido acompañamiento para garantizar su seguridad durante el trayecto marítimo.

Detalló que algunos de estos viajes, como el recorrido de Progreso rumbo a Matanzas, pueden tardar hasta tres días debido al tamaño reducido de las embarcaciones, por lo que se brinda apoyo logístico y de vigilancia para evitar incidentes.

Rechazo al bloqueo

La titular del Ejecutivo federal criticó las restricciones que impiden la llegada de combustibles a la isla, incluso mediante acuerdos comerciales o ayuda humanitaria. En ese sentido, indicó que su gobierno busca mecanismos para que pueda enviarse combustible sin afectar a México.

“Estamos en contra de que se evite que llegue combustible con represalias a otros países”, afirmó.

Por otro lado, mencionó que recientemente el gobierno cubano ha planteado una posible apertura económica, lo que podría generar oportunidades para la inversión extranjera.

“Cuba acaba de decir que abre su economía de distintas maneras. Habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba”, señaló.