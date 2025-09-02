Tormenta tropical Lorena se forma en el Pacífico; provocará lluvias y oleaje en varios estados

La depresión tropical Doce-E se intensificó la mañana de este martes en la tormenta tropical Lorena, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se formó en el océano Pacífico nororiental a las 09:15 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con el reporte, el centro de Lorena se ubica a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y avanza hacia el noroeste a 22 km/h.

Lluvias intensas y oleaje elevado

El sistema ocasionará lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como vientos de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y en Sinaloa.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua y de Protección Civil, así como en las cuentas oficiales de Conagua en redes sociales.