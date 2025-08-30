Socavón en Calzada Ignacio Zaragoza: prevén reapertura tras más de una semana de cierre

La circulación en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Iztapalapa, podría restablecerse después de las 16:00 horas de este sábado, luego de más de una semana de trabajos por el socavón que obligó al cierre de un tramo clave de la vialidad.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), las brigadas concluyeron la construcción de la caja de concreto y actualmente realizan la compactación del terreno para proceder al asfaltado.

Como alternativa vial, las autoridades recomendaron utilizar Avenida Texcoco y Avenida Pantitlán, ante la carga vehicular que persiste en la zona.

Atención integral a socavones en la ciudad

El viernes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró que la atención a los socavones forma parte de un programa de acción permanente en coordinación con las alcaldías. Subrayó que este tipo de incidentes requieren investigaciones a fondo, pues “un socavón no es un bache, se tiene que atender la causa, que generalmente son ríos o fugas de drenaje”.

Por su parte, el titular de Segiagua, Mario Esparza Hernández, informó que en lo que va del año se han atendido 164 socavones en la capital, de los cuales más del 75% ya cuenta con trabajos concluidos.

Reportes de otros socavones en CDMX

Además del de Zaragoza, Segiagua atiende otros socavones recién formados:

Periférico Oriente y colonia Casablanca (Iztapalapa): se habilitó un carril provisional mientras continúan los estudios y trabajos para restablecer la circulación.

En paralelo, la alcaldía Xochimilco informó la suspensión del rebombeo de agua tratada hacia los canales de la demarcación, debido al socavón registrado en Periférico Canal de Garay, lo que impacta en embarcaderos como Zacapa, Nativitas y Santa Cruz.

Barranca de San Bernabé (Magdalena Contreras): brigadas realizan labores de escurrimiento y estabilización de taludes en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.

La expectativa es que, con la reapertura en Zaragoza, se reduzcan las complicaciones de movilidad en el oriente de la capital, mientras el gobierno capitalino mantiene operativos de supervisión en distintos puntos de riesgo.