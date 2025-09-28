Tormenta tropical Imelda se forma cerca de Florida; no representa peligro para México

La depresión tropical número nueve se intensificó en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta tropical Imelda, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

De acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se encuentra lejos de las costas mexicanas y no representa riesgo para el territorio nacional.

A las 15:00 horas de este domingo, el centro de Imelda se localizó aproximadamente 570 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, y a 1,030 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, con desplazamiento hacia el norte a 15 km/h

Podría intensificarse a huracán categoría 1

El CNH prevé que el sistema continúe fortaleciéndose y pueda convertirse en huracán categoría 1 entre lunes y martes, mientras se aleja de costas mexicanas y se dirige al Atlántico occidental.

El SMN precisó que Imelda no genera lluvias ni efectos en territorio mexicano, por lo que no se han emitido alertas ni recomendaciones para la población.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente y emitirán nuevos avisos en caso de cambios en la trayectoria

Marejadas y huracán Humberto

El CNH advirtió que las marejadas de Imelda, junto con las generadas por el huracán de categoría 4 Humberto, impactarán el centro y noroeste de las Bahamas este fin de semana y se extenderán a la costa este de Estados Unidos a inicios de semana. Además, se espera que Humberto toque tierra en Bermudas la noche del martes.