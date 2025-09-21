Tormenta tropical Gabrielle se convierte en huracán lejos de costas mexicanas

La tormenta tropical Gabrielle se intensificó este domingo y ya es huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informaron el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro del ciclón se localiza a 515 km al este de las Bermudas y a más de 2,600 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa peligro para el territorio mexicano

Vientos y trayectoria

Gabrielle registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, mientras se desplaza hacia el nor-noroeste a 17 km/h.

El pronóstico indica que el huracán pasará al este de las Bermudas la noche del lunes y continuará intensificándose en aguas abiertas, alcanzando categoría 2 durante el lunes y hasta categoría 3 el martes antes de comenzar a debilitarse gradualmente

Sin afectaciones para México

El SMN detalló que Gabrielle se mantiene muy lejos de costas mexicanas y no genera efectos en el país, por lo que no se emiten recomendaciones para la población