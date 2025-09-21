Explosión de pipa: Ya son 28 muertos por la tragedia en La Concordia, confirma ISSSTE

La cifra de víctimas fatales por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia se elevó a 28, informó Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ del ISSSTE por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia”.

A través de redes sociales, el funcionario federal expresó su pesar a la familia de la víctima por “este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”.

La dependencia precisó en un comunicado que otras tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del ISSSTE, quienes reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

En este tenor, detalló que en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” permanece hospitalizado un paciente, reportado en estado muy grave.

En el Hospital General de Tláhuac, otro paciente se reporta en estado grave pero estable, mientras que en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, una persona se encuentra en estado muy grave.

Salud CDMX informará quién es la víctima fatal

A la fecha, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha sido la responsable de informar el número de fallecidos, hospitalizados y altas médicas.

Al respecto y de acuerdo con las listas que ha difundido cada día, se sabe que en el ISSSTE de Zaragoza estaban dos víctimas masculinas. Sin embargo, la edad que la institución ha reportado no coincide con la misma que indicó Batres Guadarrama.

No obstante, ha trascendido que la dependencia capitalina no ha puesto la atención debida en las edades de las víctimas, toda vez que una de ellas -identificada como María Salud- se dijo que tenía 35 años de edad, pero sus familiares informaron que falleció a los 59 años.

Será en el parte médico de la noche cuando Salud CDMX indique el último balance.