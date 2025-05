Suman cinco muertes tras ataque a Yesenia Lara

Tras el asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena-PVEM a presidenta municipal de Texistepec, Veracruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal y la Guardia Nacional (GN) reforzarán la seguridad pública en aquel estado, informó Rocío Nahle; que las investigaciones del caso las realizan la fiscalía local y la Fiscalía General de la República (FGR), pero que hasta ayer no había detenidos.

En conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz confirmó que subió a cinco el número de muertos y que hay tres heridos, entre ellos Mario Navarro, hermano de Marisol, quien perdió la vida igual que su papá Miguel Ángel Navarro cuando saludaban a Lara durante el acto de campaña transmitido en directo por Facebook.

Murieron también Silvestre González, brigadista de la candidata, y Aarón Nolasco, su guardia de seguridad personal.

Nahle reconoció que el asesinato de Lara “es un tema de violencia política claramente” y que hay sospechas de candidatos con “antecedentes”, sin precisar cuántos ni a qué partidos políticos pertenecen.

“Pedimos un listado de todos los candidatos, porque no los conocemos, para ver cuáles tienen antecedentes y sí hay ciertos personajes”.

A pregunta específica sobre en qué partidos militan los candidatos sospechosos, respondió:

“En otros. No quiero señalar porque si no van a decir que yo me metí al tema electoral a incidir en (favor de) un partido o en otro”.

Garantizada elección

Informó también que hasta ayer 57 candidatos a munícipes, de los 212 que contenderán, habían solicitado protección ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, y que la policía estatal ya brinda seguridad a todos los candidatos que lo han solicitado.

De los candidatos que pidieron protección, comentó, la mayoría, 24, son del partido Movimiento Ciudadano; tres del PAN, 11 del PT, tres del PRI, ocho de la coalición PVEM-Morena, seis de Morena, uno del PVEM y otro independiente o sin partido político.

La gobernadora aseguró que, pese a que ya suman tres los políticos asesinados a la fecha en el marco de los comicios de presidentes municipales del próximo 1 de junio, la realización del proceso electoral en curso está garantizada.

La célula policial federal que llegará a Veracruz, que se sumará a los 300 elementos de GN que ya están en el estado, dijo, se enfocará a garantizar seguridad en los municipios identificados como "focos rojos'' rumbo a la elección.