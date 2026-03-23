Suman 38 proyectos hídricos contra rezago

En el marco del Día Mundial del Agua 2026, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de garantizar el acceso al agua con un enfoque de equidad social y de género, mediante una estrategia que prioriza obras de infraestructura, participación comunitaria y fortalecimiento ambiental.

Mediante la Comisión Nacional del Agua, la administración federal destacó que la política hídrica busca reducir desigualdades en el abasto, particularmente en regiones históricamente rezagadas, y mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de mujeres y niñas.

Por otro lado, como parte de la llamada “agenda hídrica más ambiciosa” del país, se contemplan 38 proyectos estratégicos destinados a llevar agua a zonas con rezagos históricos. Entre ellos destacan obras como los acueductos Guadalupe Victoria, El Peaje-San José y Coatzacoalcos, así como la desalinizadora Rosarito.

En paralelo, se informó sobre el desarrollo de acciones para tecnificar el riego agrícola en más de 200,000 hectáreas distribuidas en 18 distritos, con el objetivo de optimizar el uso del agua, incrementar la producción de alimentos y recuperar volúmenes para destinarlos a comunidades con mayor escasez. Estas medidas beneficiarán a más de 225,000 productores.

Mientras que, en materia ambiental, el gobierno federal destacó que se trabaja en la recuperación y saneamiento de ríos clave como el Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, así como en otros cuerpos de agua estratégicos como los ríos Tijuana y Sonora.

También, se subrayó que el lema de este año, “Agua y Género”, coloca en el centro la participación de las mujeres en la gestión del recurso, al reconocer que son quienes, en muchos casos, enfrentan directamente la escasez y destinan gran parte de su tiempo a garantizar el suministro en sus hogares.

En ese sentido, se indicó que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo impulsa acciones para fortalecer su participación en la toma de decisiones y en la gestión comunitaria del agua, con el objetivo de generar mejores condiciones de desarrollo y equidad.