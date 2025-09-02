Pemex concreta los primeros contratos mixtos para aumentar producción hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha firmado los primeros contratos mixtos con los que busca apuntalar su mermada producción de hidrocarburos de la mano de socios del sector privado bajo un nuevo esquema contractual derivado la más reciente reforma del sector energético.

En el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue entregado el lunes al Congreso, se precisa que fueron suscritos los primeros 11 contratos como parte de una etapa inicial. Pemex espera cerrar 21 esquemas de desarrollo mixto este año y agregar en su punto más alto 450,000 barriles por día (bpd) de crudo hacia el 2033.

"Actualmente, Pemex avanza en el proceso de formalización de un segundo grupo de asignaciones bajo este mismo esquema, cuyo cierre está previsto antes de finalizar el año", se especifica en el documento. La estatal carga con una deuda financiera que roza los 100,000 millones de dólares y otra con contratistas y proveedores por otros 22,000 millones de dólares.

Pemex, según han reportado en el pasado medios locales, espera captar alrededor de 8,000 millones de dólares mediante los primeros 11 contratos con socios nacionales y extranjeros, y agregar unos 70,000 barriles por día de petróleo y unos 610 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Recientemente, fue presentado un plan estratégico a 10 años para la petrolera que busca darle viabilidad financiera, incrementar las reservas de crudo y elevar la producción nacional de petróleo a 1.8 millón de bpd desde 1.6 millón de bpd entre crudo y condensados.