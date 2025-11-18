Sheinbaum reitera a Trump: "No va a ocurrir una intervención militar de EU en México"

La presidenta, Claudia Sheinbaum, reiteró la mañana de este martes que "no va a ocurrir" ninguna intervención militar de Estados Unidos en México, después de que en la víspera su homólogo estadounidense Donald Trump volviera a plantear la posibilidad de tomar medidas más agresivas contra los cárteles de droga.

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

"No va a ocurrir", respondió Sheinbaum esta mañana durante su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo". La primera mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

"El entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y coordinación, y (...) respeto a la soberanía", dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La presidenta recordó que Trump le ha ofrecido, en las llamadas telefónicas que han tenido, ayuda militar estadounidense en México para hacer frente al crimen organizado y ella le ha respondido que EU puede colaborar con cualquier información que tenga pero que las autoridades mexicanas operan en su propio territorio. "Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero", remarcó.

"La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio", añadió en referencia al conflicto armado entre los dos países entre 1846 y 1848.

INFORMACIÓN EN PROCESO...