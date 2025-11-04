Sheinbaum descarta intervención armada de EU en México tras reporte de plan de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos en México, tras informes de prensa de que su par estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de la droga.

"Eso no va a ocurrir", dijo la primera mandataria tras ser interrogada en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo" de este martes sobre publicaciones de medios estadounidenses de que Trump evalúa tareas militares de inteligencia en México.

"Además, no estamos de acuerdo" con ninguna intervención, agregó Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional

Los comentarios de Sheinbaum surgen en respuesta a una pregunta sobre un reporte de NBC News publicado el lunes, que decía que Estados Unidos había comenzado la planificación detallada de una nueva misión anticárteles dentro de México, incluyendo el envío de tropas y oficiales de inteligencia al país.

La presidenta aseguró que durante meses se trabajó con Washington una estrategia de seguridad que fue firmada durante la visita en septiembre a la Ciudad de México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", afirmó Sheinbaum.

Explicó que en llamadas telefónicas, Trump le ha ofrecido apoyo militar.

"Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'", afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a "injerencismos e intervencionismos".

Estas informaciones de prensa sobre una eventual intervención de Estados Unidos en México se conocen luego de que el gobierno de Trump ha llevado adelante operaciones contra supuestas lanchas cargadas de droga que transitan por el Pacífico y el Caribe, que acusa de ser narcotraficantes, sin presentar pruebas.

La semana pasada, Estados Unidos atacó una de esas embarcaciones con saldo de 14 muertos y solicitó a México realizar una búsqueda de un sobreviviente en sus costas del Pacífico sur. La Secretaría de Marina informó que fue imposible rescatar al supuesto herido.