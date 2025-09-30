Aprobación de Sheinbaum sube 10.1 puntos a septiembre

Al cumplir un año en el desempeño del cargo, siete de cada 10 (71.6%) de sus gobernados está de acuerdo con la forma en que está trabajando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La encuesta mensual sobre aprobación presidencial realizada por la empresa Mitofsky para El Economista revela que entre octubre del año pasado (61.5%) y septiembre en curso (71.6%) la mandataria mexicana creció 10.1 puntos porcentuales en cuanto al número de ciudadanos que está de acuerdo con su gobierno.

La medición por segmento poblacional refiere que Sheinbaum tiene más respaldo entre mujeres (74.1%) que entre hombres (69%); entre jóvenes de 18 a 29 años (73%) que entre los de más de 50 años (72.6%), y entre las personas con menos estudios (74.6 y 69.3%, respectivamente, entre los que estudiaron hasta la preparatoria y los de universidad y más grados escolares).

Asimismo, entre quienes reciben y no programas sociales (80.2 contra 66.4%).

Los resultados por tipo de ocupación indican que son las amas de casa (81.1%) quienes están más de acuerdo con la presidenta y que el menor respaldo lo registran empresarios (54.8%).

La principal preocupación de los mexicanos es la seguridad (55%), seguida de salud (16.2%) y economía (11.7%).

Con respecto a la percepción de corrupción, 74.9% de los 62,403 ciudadanos encuestados respondió que es “mucha/regular” y 21.1% que es “poca/nada”.