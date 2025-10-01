Sheinbaum propone eliminar el fuero a diputados y senadores en reforma electoral

Durante su conferencia matutina de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para legisladores como parte de la próxima reforma electoral que el Ejecutivo presentará al Congreso.

“Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haberlo? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues tampoco deberían tenerla los diputados y senadores”, afirmó Sheinbaum.

La primera mandataria explicó que la iniciativa será trabajada hacia diciembre y se presentará en febrero de 2026, aunque su aplicación dependerá de los tiempos legislativos y de la discusión en el Congreso.

Contra la impunidad y por la transparencia

Sheinbaum Pardo subrayó que el fuero ha sido utilizado históricamente como escudo para evadir responsabilidades legales, por lo que su eliminación representaría un paso hacia una política más transparente y equitativa.

“La propuesta busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la igualdad ante la ley. Mi gobierno no tolerará privilegios que contradigan ese principio”, señaló este miércoles desde Palacio Nacional.

La presidenta recordó que la iniciativa formará parte del paquete de reformas electorales que prepara su administración y que será objeto de un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas.