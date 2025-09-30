Adán rechaza culpa por designación

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores y presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), Adán Augusto López Hernández negó responsabilidad política alguna por haber nombrado cuando fue gobernador de Tabasco a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de aquel estado, quien enfrenta proceso penal acusado de liderar el grupo criminal La Barredora.

En conferencia de prensa para “aclarar” información periodística sobre el pago de impuestos derivado de sus ingresos por “asesoría legal”, que entre 2023 y 2024 sumaron casi 80 millones de pesos, a pregunta específica sobre si reconoce tener responsabilidad política por haber nombrado como funcionario al presunto criminal, respondió:

“Yo creo que primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento (de sus nexos con la delincuencia)”.

Y reiteró su disposición a presentarse a declarar, pero sólo si es requerido por las autoridades porque no solicitará licencia al cargo de senador de la República mientras se investiga a Bermúdez.

Hasta ayer, confirmó, no ha sido requerido a declarar en el caso Bermudez por las autoridades de Tabasco ni de la Federación.

Finalmente, calificó de “fantasía” las versiones periodísticas sobre una posible negociación política del gobierno con Bermúdez, durante su traslado de Asunción, Paraguay, donde fue detenido, a la Ciudad de México, que duró más de 20 horas con escala en Chiapas, para que no revele información relacionada con las acusaciones en su contra.

Descartan fuego amigo

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseveró que su gobierno no filtra documentos y que corresponderá al Servicio de Administración Tributaria investigar las presuntas anomalías en el caso.

“Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción”, explicó.

Al mismo tiempo, descartó que existiera “fuego amigo” en contra del senador. (Con información de Redacción)