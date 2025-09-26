Lectura 1:00 min
Sheinbaum propone a China una mesa de alto nivel para tratar diferencias comerciales
México propuso a China tratar en una mesa de alto nivel las diferencias surgidas entre ambos países a raíz de los aranceles a países sin acuerdos comerciales anunciadas por el Gobierno mexicano, que han llevado a Pekín a iniciar una investigación sobre dichas medidas comerciales, dijo este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Ministerio de Comercio de China inició este jueves una investigación sobre los aranceles y otras medidas comerciales restrictivas de México contra China.
Las medidas investigadas incluyen los planes de México de aumentar los aranceles a productos chinos como automóviles y piezas, textiles y juguetes, así como otras restricciones comerciales y de inversión impuestas en años recientes.
La Secretaría de Economía divulgó la semana pasada un proyecto de ley presentado al Congreso, que apunta a países con los que México no tiene acuerdos comerciales y que llega en medio de presiones comerciales de Estados Unidos.
Según la propuesta, los autos ligeros tendrían que pagar un arancel de 50%, frente al rango de entre 15% y 20% actual.
INFORMACIÓN EN PROCESO...