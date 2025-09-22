Inicia segunda distribución de medicamentos, pese a incumplimientos de farmacéuticas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes arrancó la segunda distribución de medicamentos a los centros de salud, como parte de la compra consolidada para el periodo 2025-2026, a pesar del incumplimiento en las entregas por parte de algunas empresas farmacéuticas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que, además de esta etapa, se ha implementado “un esquema de distribución especial” para la entrega de medicamentos oncológicos.

Puntualizó que actualmente se distribuyen directamente desde la Megafarmacia a 56 centros médicos especializados del IMSS Bienestar, donde se atiende cáncer.

“Hay medicamentos muy especializados de cáncer, que se requieren muy poquitos por el tipo de cáncer que tiene alguna persona y, en esos casos, se está haciendo también una revisión especial”, explicó la presidenta.

En el caso de los hospitales, añadió, ya se realizó una primera entrega y alistan la segunda distribución a los hospitales.

No obstante, mandataria federal explicó que algunas empresas proveedoras han incumplido con la entrega de medicamentos que ya fueron adquiridos.

En estos casos, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno está tomando medidas y está interviniendo para facilitar la compra con otros proveedores sin afectar los precios.

“Entonces, va avanzando muy bien la distribución de medicamentos”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Explicó que para agilizar la entrega y evitar retrasos en la recepción, en el caso del IMSS-Bienestar cambiaron el esquema de distribución de medicamentos, que antes dependía de solicitudes de los médicos y generaba retrasos.

Ahora se implementó un nuevo modelo que consiste en la creación de “kit de medicamentos” del cuadro básico o de primer nivel. Este modelo se está aplicando también en el IMSS y en el ISSSTE.

“Más allá del pedimento de los médicos, el número de medicamentos se están enviando cada mes, completos. Si sobra el medicamento es mejor, a que haya la ausencia del medicamento”, puntualizó.

“Eso es lo que cambió por completo el abasto de medicamentos en el primer nivel, lo mismo se hace en el segundo nivel, y la revisión en el IMSS y en el ISSSTE”, finalizó la presidenta Claudia Sheinbaum.