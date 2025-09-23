Gobierno revela empresas que incumplen entrega de medicamentos e insumos médicos

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que en dicho sector se ha registrado un aumento en el abasto de medicamentos e insumos médicos en el país, alcanzando niveles cercanos al 100% de cobertura en instituciones como el IMSS e ISSSTE. Sin embargo, denunció que aún persisten rezagos importantes debido al incumplimiento de varios proveedores nacionales y extranjeros.

“Estamos mucho mejor que hace algunos meses; hoy, el IMSS tiene un 97% de abasto, el ISSSTE niveles similares y el IMSS-Bienestar alcanza el 92%, con 96% en medicamentos oncológicos. Pero el 3% que falta responde al incumplimiento de proveedores”, señaló Clark.

Según las cifras mostradas, entre las empresas con mayores adeudos son Bioxintegral Servicios, con un incumplimiento del 100%; Productos Farmacéuticos, con 88.6%; Serral con 83.7% y Puerta del Sol Capital, que cuenta con el mayor incumplimiento en volumen, con 14.1 millones de piezas no entregadas de las 21.3 millones comprometidas.

Otros casos relevantes son Abastecedora Higiénica de Sonora, que dejó de entregar 2.4 millones de piezas; Labco Soluciones Médicas, con casi 4 millones de unidades incumplidas; y Grupo Médico Castro Díaz, con 2.2 millones.

En el rubro de medicamentos especializados, Gelpharma incumplió el 66.8% de sus entregas, equivalente a más de 108,000 piezas.

“No podemos llegar al 100% si los proveedores que asumieron compromisos formales con el Gobierno de México no los cumplen. Les pedimos que se tomen en serio sus contratos y que le queden bien a los pacientes del país”, subrayó el funcionario durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal.

Entrega de medicamentos

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, informó que, bajo lineamientos de la Secretaría de Salud y con base en la evidencia científica y protocolos nacionales, se diseñó un kit de 147 medicamentos esenciales que se entrega a las unidades médicas de los 23 estados donde opera el IMSS-Bienestar.

En la primera entrega, realizada en agosto, se distribuyeron más de 28 millones de medicamentos, con un alcance de 8,061 centros de salud y 578 hospitales. Para ello, se entregaron 11,364 paquetes en todo el territorio nacional.

Durante la segunda fase, que inició el 22 de septiembre y concluirá el próximo 26 de septiembre, se abastecerán 8,342 centros de salud y 9,632 kits prearmados, repitiendo el proceso cada penúltima semana de mes.