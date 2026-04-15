¿Quiénes integran el comité científico para evaluar el fracking en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un comité científico de alto nivel que evaluará la viabilidad del uso de la fracturación hidráulica (fracking) en el país, con el objetivo de tomar decisiones basadas en evidencia técnica, ambiental y social.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la primera mandataria explicó que este grupo deberá entregar una primera evaluación en un plazo de dos meses.

El comité analizará en qué condiciones podría aplicarse el fracking en México, en qué regiones sería viable y cuáles serían sus impactos, especialmente en materia de agua, medio ambiente y comunidades.

Sheinbaum Pardo subrayó que ninguna decisión será tomada sin respaldo científico ni consenso social. “Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad”, aseguró.

¿Quiénes integran el comité científico?

El grupo está conformado por especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Entre sus integrantes se encuentran:

Jesús Humberto Romo Toledano – Especialista en recursos hídricos, vinculado al IPN.

– Especialista en recursos hídricos, vinculado al IPN. Samuel Alejandro Lozano – Especialista en nanomateriales aplicados a la industria energética.

– Especialista en nanomateriales aplicados a la industria energética. Blanca Jiménez – Experta en agua y exdirectora de la Conagua; exembajadora de México en Francia.

– Experta en agua y exdirectora de la Conagua; exembajadora de México en Francia. Carlos Aguilar – Especialista en hidrocarburos de la UNAM.

– Especialista en hidrocarburos de la UNAM. Erick Emanuel Luna – Investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, experto en hidrocarburos.

– Investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, experto en hidrocarburos. Ana María – Especialista en fracturación y geomecánica del IPN.

Asimismo, participan como representantes institucionales:

Leonardo Lomelí – Rector de la UNAM.

– Rector de la UNAM. Gustavo Pacheco – Rector general de la UAM.

– Rector general de la UAM. Arturo Reyes – Director general del IPN.

La coordinación institucional recae en la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien destacó el carácter multidisciplinario del grupo

Fracking, soberanía energética y energías limpias

La presidenta explicó que este análisis responde a la necesidad de fortalecer la soberanía energética, en un contexto donde México importa cerca del 75% del gas natural. No obstante, reiteró que el país mantiene como prioridad el desarrollo de energías renovables, junto con proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde.

Sheinbaum enfatizó que, si el comité determina la viabilidad del fracking en ciertas regiones, se abrirá una fase de consulta con las comunidades. “Será una decisión colectiva”, afirmó.

Un ejercicio “inédito” en la política energética

El Gobierno federal calificó este comité como un ejercicio inédito, al integrar directamente a la academia en la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro energético del país.

Con ello, se busca dar certidumbre científica y social a un tema que ha generado debate por sus posibles beneficios y riesgos ambientales.