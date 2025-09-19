Sheinbaum dice que no hay pruebas contra diputada de Morena Hilda Araceli Brown

México no tiene "pruebas suficientes" para tomar medidas contra una diputada de Morena sancionada recientemente por Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, dijo la mañana de este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves sanciones contra individuos, entre estos la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, por supuestos vínculos con "Los Mayos", una facción del cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump como parte de su cruzada con el tráfico de fentanilo.

"No hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean", respondió la primera mandataria ante una pregunta sobre el tema durante su habitual conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo".

Sheinbaum Pardo detalló que las autoridades mexicanas estaban al tanto de las investigaciones emprendidas por Washington pero finalmente decidieron no sumarse a las sanciones debido a la falta de pruebas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda mexicano solo implementó "un bloqueo administrativo" de las personas y empresas designadas como narcotraficantes por Estados Unidos, una medida preventiva que no asume la existencia de delito, explicó el gobierno la víspera.

Sheinbaum agregó que "si Estados Unidos presenta todas las pruebas", la Fiscalía abrirá una investigación. "Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie", declaró.

Según el Departamento del Tesoro, "Los Mayos" corrompieron y controlaron al gobierno municipal de Rosarito, en el estado de Baja California, mientras Brown Figueredo, del partido de Sheinbaum, Morena, era alcaldesa (2021-2024).