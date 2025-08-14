Sheinbaum confirma detención en EU de Carlos Treviño, exdirector de Pemex; será deportado a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este jueves que el exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a para ser juzgado por corrupción en el país.

Treviño Medina lideró Pemex entre 2017 y 2018, en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue también director de administración de la empresa estatal entre 2016 y 2017.

"Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años. Finalmente se encuentra (a Treviño) y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México", dijo la primera mandataria en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Sheinbaum Pardo detalló que el exdirectivo es acusado de sobornos en el marco del caso Odebrecht.

Carlos Treviño contaba con una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero dentro del caso de corrupción Odebrecht. El exdirector de Pemex es acusado de haber recibido más de 4 millones de pesos en sobornos de Odebrecht para favorecerla en la construcción del proyecto Etileno XXI.

