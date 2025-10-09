Sheinbaum celebra recaudación "histórica": SHCP reporta incremento real de 4.6% en ingresos públicos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó este jueves un incremento real de 4.6% en los ingresos públicos para el ejercicio fiscal 2025, impulsado por una mayor recaudación tributaria y no tributaria, sin recurrir a nuevos impuestos ni modificaciones a las leyes del ISR o IVA.

Según explicó el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, los ingresos tributarios ascendieron a 5 billones 297,813 millones de pesos, mientras que los no tributarios sumaron 654,180 millones, lo que representa 470,541 millones de pesos adicionales respecto a 2024.

“Es el mejor comportamiento en los ingresos públicos al corte de septiembre. Cerca de 200,000 millones provienen de una mejor recaudación en materia de comercio exterior, resultado de controles más estrictos y combate al contrabando”, explicó Amador Zamora durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretaria de Hacienda precisó que el cumplimiento de la meta anual de ingresos establecida en la Ley de Ingresos de la Federación alcanzó 77.8% al mes de septiembre, y que el crecimiento se logró “sin modificar tarifas ni cuotas”, sino mediante eficiencia recaudatoria y control de operaciones fiscales.

Por su parte, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, destacó que los resultados son “producto de una recaudación histórica gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum” y al cumplimiento de los contribuyentes.

Martínez Dagnino señaló que el SAT reforzó los mecanismos para evitar la inscripción de empresas falsas mediante nuevas verificaciones de domicilio y un proceso más estricto para otorgar la firma electrónica.

Además, agregó que se tiene en la mira el modificar el Código Fiscal de la Federación para aplicar procedimientos más rápidos contra las llamadas factureras.

Entre las medidas se contempla un procedimiento abreviado de 24 días, la cancelación inmediata de sellos digitales y la imposibilidad de que socios o representantes legales involucrados puedan registrar nuevas empresas.

“Las reformas buscan poner piso parejo en el pago de impuestos y sancionar con prisión preventiva a quienes afecten al fisco federal”, subrayó.

También, el titular de la Hacienda, señaló que para 2026 se proyecta alcanzar 8.7 billones de pesos en ingresos totales, lo que significaría un incremento real de 1.5% del PIB respecto a 2025, con un crecimiento previsto de 7.8% en los ingresos tributarios.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, afirmó que el nuevo paquete “se basa en el humanismo mexicano”, y busca fortalecer la recaudación mediante la prevención y sanción de la evasión y el contrabando, además de medidas para apoyar al Plan México y la sustitución de importaciones. Entre ellas, mencionó la repatriación de capitales, incentivos para la inversión en maquinaria e innovación, y deducciones adicionales para capacitación.

Sheinbaum celebra recaudación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves un crecimiento en los ingresos públicos del país, al informar sobre la recaudación acumulada entre enero y septiembre de 2025.

“Esto muestra no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino también el cumplimiento en el pago de impuestos y derechos del 99.9% de las mexicanas y mexicanos”, afirmó la primera mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que este resultado se logró sin crear nuevos impuestos ni aumentar tarifas, lo que atribuyó a una ciudadanía cumplida y a un fortalecimiento institucional en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“La mayoría de los empresarios pagan sus impuestos, con muy pocas excepciones. También a ellos nuestro agradecimiento, porque hay un pago puntual y responsable”, señaló.