ILIF 2026 estima ingresos por 8.7 billones de pesos, con aumentos tributarios

El gobierno federal prevé que la recaudación de IEPS a bebidas saborizadas crecerá alrededor de 66% en términos reales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 prevé ingresos presupuestarios para el gobierno federal por 8.72 billones de pesos, con los ingresos tributarios como la columna vertebral, proyectándose 5.8 billones de pesos, esto es un crecimiento real de 5.7% respecto a lo esperado para este 2025 y alcanzará un nuevo máximo histórico de 15.1% del PIB.

Lo anterior se logrará a través del Combate a la evasión fiscal; digitalización y modernización del marco fiscal; simplificación de trámites; modernización de las aduanas y prevención, detección y sanción de la evasión fiscal.

El Paquete Económico 2026 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados este lunes 8 de septiembre propone incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas y tabacos, así como empezar a cobrar una tasa de 8% de IEPS a las compras de videojuegos violentos.

Con el aumento del IEPS a bebidas saborizadas de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 por litro, el gobierno federal prevé que la recaudación de IEPS a estas bebidas crecerá alrededor de 66% en términos reales, totalizando 75,290 millones de pesos en todo 2025.

Mientras que el IEPS a cigarros aumentará de una tasa de 160 a 200%, con lo cual la recaudación de IEPS a tabacos labrados y otros incrementará 18% respecto a 2025, a 62,097 millones de pesos.

Por otro lado, con la creación del IEPS de 8% a los videojuegos violentos, el gobierno prevé recaudar 183 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2026.

ISR seguirá a la cabeza

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) seguirá siendo el gravamen que mayores ingresos dará a la Federación, con una recaudación estimada por Hacienda de 3.07 billones de pesos en 2026, un aumento de 3.8% real respecto a lo aprobado el año pasado.

Mientras que la recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) será de 1.59 billones de pesos, con lo cual se consolidará como el segundo impuesto que mayores ingresos da a la Federación y crecería 4.9% respecto a 2025.

En tanto que la recaudación de IEPS ascendería a 761,500 millones de pesos en 2026, un incremento de 3.1% respecto a a Ley de Ingresos de la Federación del 2025.

Finalmente, el gobierno federal prevé ingresos petroleros por 1.20 billones de pesos en 2026, lo que significaría un crecimiento de 1.9% respecto a lo aprobado el año anterior.