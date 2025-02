Senado entrega al INE las listas de candidatos a la elección del Poder Judicial

El Senado de la República entregó este miércoles al INE, los listados de las personas candidatas que aparecerán en las boletas de la próxima elección judicial del 1 de junio.

Durante el acto protocolario, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, destacó que México será el primer país que elegirá por voto popular a sus juzgadores.

“Y no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy estamos aquí para cumplir una etapa “relevantísima”: la entrega de las candidaturas que presenta el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para quienes aspiran a ser parte de un Poder Judicial producto de un proceso de democratización” sostuvo.

Asimismo, el también senador por Morena resaltó que el llegar a esta etapa no fue fácil, pues aseguró que se tuvieron que sortear una serie de dificultades “muy grandes”.

“El Poder Judicial mismo ha sido, no sólo antagonista sino ha hecho todo lo posible porque este proceso no se lleve a cabo.. Además, contiene, no mucha gente sabe que el Poder Judicial tiene, las actuales personas juzgadoras, pase directo al proceso electivo y hay un listado de quienes tuvieron, como se le conoce, pase automático. El 74% de los cargos en disputa, las actuales personas juzgadoras decidieron ir al proceso electoral”, agregó.

El presidente del Senado detalló que los listados que fueron entregados el INE contienen: 1,416 candidatos insaculados por el Poder Legislativo; por el Poder Ejecutivo 1,430; por el Poder Judicial 955; mientras que jueces en funciones fueron 195; magistrados en funciones 195; interinos del Consejo de la Judicatura 11, jueces 21. Todo esto fue entregado en cuatro anexos y seis listados.

“Celebro mucho que estemos dando este paso y a partir de la entrega de estos listados, la Cámara de Senadores termina su función como órgano auxiliar del Instituto Nacional Electoral… No intervendremos en un proceso, que queda en manos del órgano electoral en el cual confiamos plenamente y de la voluntad del pueblo de México”, finalizó.

Luego de recibir la documentación, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei, dijo que a 108 días de la elección para diversos cargos del Poder Judicial está liderado por la ciudadanía y personal del organismo comprometido con la democracia.

“Hoy recibimos las solicitudes de registro de candidaturas a los diversos cargos del Poder Judicial, conforme a los plazos establecidos en la norma darán inicio las campañas en el mes de marzo y estas abrirán los espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía para la construcción de un nuevo ciclo de gobernabilidad en México”, indicó.