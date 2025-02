TEPJF cierra posibilidad para que se impugnen listas de candidatos al Poder Judicial

Bajo el argumento de que los errores cometidos durante la insaculación de candidatos a la elección judicial son “irreparables”, la Sala Superior del TEPJF desechó diversas impugnaciones relacionadas con la tómbola de aspirantes a la elección judicial y zanjó la posibilidad de seguir impugnado esta etapa.

Con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la improcedencia de diversos juicios en los que se exigían corregir los errores cometidos durante los sorteos de candidatos, tales como haber salido en la tómbola y no aparecer en las listas finales o inscripción a circuitos diferentes a los que se postularon.

Según lo expuesto por el máximo tribunal en materia electoral, “existe inviabilidad de los efectos pretendidos por las partes promoventes, pues a la fecha en que se dictan los fallos, los comités de evaluación responsables han quedado disueltos por la cesación de sus funciones, lo que impide la reparación de las violaciones reclamadas”.

Además, se dijo que ya fueron publicados los listados de las personas consideradas idóneas y llevado a cabo el proceso de insaculación, así como el haber remitido las listas a las titularidades de los Poderes de la Unión, con lo que los órganos señalados como responsables concluyeron su encomienda constitucional y han cesado en sus funciones, disolviéndose al tener la calidad de transitorias.

No obstante a esta determinación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que el corregir los errores no retrasaría ninguna etapa, y que el analizar de fondo estos asuntos le daría legitimidad al proceso de elección judicial.

“Ninguna de estas decisiones retrasaría nada. Faltan dos meses para que inicien las campañas. El Insituto Nacional Electoral (INE) está trabajando en toda su etapa de preparación de la elección. Va a recibir candidaturas, no habrá ningún retraso.

“Yo, lo que digo es, analizar el fondo, permite un ejercicio distinto de impartir justicia que podría ayudarnos a contribuir a la legitimidad de ese proceso”, enfatizó.

En el mismo sentido, la magistrada Janine Otálora Malassis, coincidió que entrar al fondo de estos asuntos es simplemente para dar una certeza jurídica a las personas que acudan ante esta Sala Superior.

Y es que consideró que el TEPJF sí estaba a tiempo para corregir los errores de los Comités de Evaluación tanto en las fases de idoneidad, como en la insaculación y las listas derivadas de la misma.

“Me parece relevante destacar…que, en estos asuntos, obviamente las personas tienen un proyecto de vida, ya que pretenden ocupar un cargo en la Judicatura Federal y no podemos desechar estas impugnaciones, en mi opinión, ya que muchas tienen errores que sí pueden ser y deben ser reparados por los órganos responsables”.

Lo anterior, al recordar casos como “en el que justamente vienen actores que fueron insaculados, que aportaron al expediente el video de la insaculación y en la bolita correspondiente salió su número, salió su nombre y finalmente en la lista no aparece su nombre.

“También, quien se registró para ocupar un cargo judicial…en el estado de Tabasco y que se ve registrado para una Magistratura de Circuito en San Luis Potosí, en efecto, aquí hay un problema en cuanto a la aspiración a un derecho y son, en efecto, correcciones totalmente viables”, recalcó.

Mientras que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, defendió que estos juicios son “actos irreparables; es decir, el sistema que se encuentra en la propia Constitución ha ido llevando cada una de las etapas que se han ido cerrando de manera definitiva…los Comités responsables ya no existen, pues el proceso de insaculación ya pasó. Es decir, no habría que ordenarle a ninguna autoridad, que ya no existe, sería imposible. Esto evidencia que es irreparable”.