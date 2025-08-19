Respaldan a Adán Augusto al frente de Morena en el Senado

Tras el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, descartó que vayan a realizarse cambios en el grupo morenista en el Senado y subrayó que la mandataria mostró respaldo a Adán Augusto López en su papel como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

El diputado resaltó, además, que percibió un gesto de la presidenta hacia Adán Augusto López, al ratificar su liderazgo en el Senado.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional, de que continúe trabajando”, afirmó.

Sobre la agenda legislativa, Monreal señaló que aún no se definió si el Ejecutivo enviará iniciativas preferentes, pero adelantó que hay alrededor de 30 instrumentos jurídicos que requieren actualización o modificaciones. Entre ellos mencionó la reforma electoral, que iniciará un proceso de audiencias y foros antes de transformarse en una iniciativa formal que será entregada al Congreso.

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum ya había confirmado el encuentro, al precisar que sería hacia la tarde o noche de ayer lunes, 18 de agosto.

“Vamos a ver el periodo de sesiones, que ya empieza el 1º de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas —como ya habíamos platicado— y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan cuáles son las iniciativas y cuál es el interés del gobierno”, explicó.

Extorsión, entre la agenda

De cara al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la mayoría de Morena y sus aliados buscarán dar prioridad a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, en especial, para aprobar las iniciativas que ya mandó la mandataria o que anunció remitirá próximamente.

Entre los proyectos que ya se encuentran pendientes en el Congreso están: la reforma Constitucional en materia de extorsión; la iniciativa de reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Además de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para ajustar plazos procesales y aspectos de procedimiento en los juicios que se ventilan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por otro lado, se prevé que la presidenta envíe el paquete económico 2026; además de una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Amparo para armonizarla con la Reforma del Poder Judicial de la Federación.

Así como otra iniciativa para armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional que prohíbe los vapeadores y un proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Aduanera con lo que busca apoyar las políticas que combaten el contrabando y el fraude fiscal.

Sobre este asunto, el líder parlamentario de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que revisará esta agenda con la mandataria, aunado a que se espra que el Congreso discuta cuando menos 30 nuevas leyes: reformas constitucionales y reformas legales, aparte de todo el paquete económico.

“Este equipo es muy leal a la presidenta Claudia Sheinbaum, no titubea, en ningún momento va a titubear en sacar adelante la agenda de la presidenta, que es nuestra prioridad como grupo parlamentario y como movimiento, con los aliados del PT y del Verde”, dijo durante la reunión plenaria con diputadas y diputados de Morena de Puebla.