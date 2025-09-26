Regresa la luz en la Península de Yucatán

El restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán quedará al 100% esta noche, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo.

“El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que en una hora está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico”, indicó.

A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal agradeció la comprensión de la población afectada.

En este tenor, dejó en claro que espera el informe oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Cenace, para conocer la causa de esta falla.

Previamente, la Secretaría de Energía (Sener) informó de manera conjunta con la CFE y el Cenace que a las 14:19 horas tiempo del centro, derivado de trabajos de mantenimiento a las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2,174 MW se registró una falla eléctrica que afectó a 2 millones 262 mil usuarios de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) inició los trabajos para restablecer el servicio.

Para las 20:30 horas, las dependencias reportaron el restablecimiento de la energía eléctrica al 100% en amplios sectores del sureste del país, debido al fallo ocurrido por la tarde.