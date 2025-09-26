Se registra apagón generalizado en la Península de Yucatán

Cancún, QRoo.- Un nuevo apagón ha está afectando a toda la península de Yucatán la tarde de este viernes, según ha confirmado la presidenta Claudia Sheinbaum desde sus redes sociales.

El corte de suministro se presentó en Cancún alrededor de las 15:30 horas y se ha prolongado más allá de las 17:30.

"Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando", informó la presidenta a través de sus redes sociales.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta que la falla en la Península de Yucatán "ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado, en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible".

En Cancún el corte ha desquiciado por completo la ciudad, pues han dejado de funcionar desde las redes de telefonía móvil, los semáforos, las gasolinerías, excepto las que cuentan con plata de luz, los centros comerciales, comercios y demás infraestructura.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que el apagón ha sido generalizado en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con un pronóstico de restablecimiento de entre dos y tres horas, de las cuales ya han transcurrido dos.

Explicó que el restablecimiento del servició será paulatino, luego de que de manera momentánea se recuperó en Chetumal para instantes después volver a quedarse sin energía.