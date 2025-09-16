Pusimos ante el escrutinio de los mexicanos actos reprobables: Raymundo Morales

Con el argumento de que sólo se mantiene el honor con la verdad y sin decir claramente a qué asunto en específico aludía, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que esa institución puso ante el escrutinio de los mexicanos actos reprobables.

En franca referencia a la red de contrabando de combustible en la que presuntamente participaban dos sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, y que fue expuesta hace unas semanas por el gabinete de seguridad dijo: “Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad, que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como Institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo”.

El secretario fue uno de los oradores en el acto previo al desfile militar para conmemorar el aniversario 215 del inicio de la independencia nacional realizado en la plancha del zócalo capitalino. Ahí, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete e invitados especiales, aseguró que en la dependencia a su cargo se ha actuado “con una sola brújula: la honestidad y la transparencia”.

Hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, aseguró, vestido con uniforme de gala.

Mencionó que “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”.

El 7 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas a una red de contrabando de combustibles relacionada con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado. Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante de la secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario, Ojeda Durán. Otro de sus sobrinos, el contralmirante, Fernando Farías Laguna, prófugo, presuntamente también estaría involucrado.

En su discurso previo al desfile militar de este martes 16 de septiembre, con motivo del 215 aniversario del Grito de Independencia, el secretario en funciones expuso que el mal tuvo un fin determinante. “En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

Luego enfatizó: “Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”.

Según el secretario, la Marina de México es hoy más fuerte.

Casi al final de su discurso se refirió expresamente a la presidente Sheinbaum: “Con cada paso en este desfile y parada aérea, lo mismo que en cada rincón nacional, por mar, aire y tierra les decimos que cuentan con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley y que actúa bajo el código de la honestidad y la justicia. Porque sólo se mantiene el honor con la verdad”.