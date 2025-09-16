Sheinbaum defiende la soberanía y celebra reforma constitucional contra injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la soberanía nacional es el “derecho a ser nosotros mismos” y destacó que en 2025 se concretó una reforma constitucional que refuerza la protección de México frente a cualquier intervención extranjera.

Durante el Desfile Cívico Militar por el 215 Aniversario de la Independencia de México, la primera mandataria explicó que este año impulsó y logró la aprobación de una modificación al artículo 40 de la Constitución para dejar claro que México no aceptará bajo ninguna circunstancia “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía”, incluyendo golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio nacional.

“La soberanía establece nuestra Constitución reside esencial y originalmente en el pueblo”, señaló Sheinbaum Pardo, recordando que el poder público se instituye para el beneficio de la ciudadanía.

Sheinbaum también advirtió contra quienes buscan apoyo en potencias extranjeras para “calumniar a México”, comparándolos con los conservadores que trajeron a Maximiliano o los golpistas que respaldaron a Victoriano Huerta. “Ninguna injerencia es posible en nuestra patria”, afirmó.

En su discurso, pronunciado en el Zócalo, la jefa del Estado recordó que la independencia no solo significó romper cadenas coloniales, sino sentar las bases de un país justo y libre. Retomó los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, al afirmar que “la soberanía dimana del pueblo” y que la justicia debe ser igual para todas y todos.

Lucha contra la corrupción

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, destacó que la institución ha tomado decisiones “dolorosas pero necesarias” para erradicar actos de corrupción dentro de sus filas, afirmando que “el mal tuvo un fin determinante” y que en la Marina “no encontró lugar ni abrigo”.

El titular de la Semar aseguró que la institución mantiene como guía la honestidad y la transparencia, comprometiéndose a enfrentar cualquier desafío “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”. Enfatizó que fue la propia Marina la que puso a disposición de la ley a elementos que incurrieron en actos reprobables, en un acto de “sabiduría, sensatez y congruencia” para evitar que la corrupción se enquistara.