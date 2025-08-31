Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum: hora y detalles clave que debes saber

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá su Primer Informe de Gobierno este lunes 1 de septiembre de 2025, a 11 meses de haber asumido la Presidencia. El acto marcará un momento histórico, al ser la primera mujer en México en presentar un informe presidencial.

El evento en Palacio Nacional

Este lunes, la presidenta iniciará su jornada a las 06:00 horas con la habitual reunión con el gabinete de seguridad.

A diferencia de otros días, no habrá conferencia mañanera, ya que a las 11:00 horas ofrecerá su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Más tarde, hacia las 22:00 horas, está previsto que asista a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El documento oficial será entregado a la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Contenido del informe

Bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, la mandataria dará cuenta de los avances en seguridad, desarrollo social y economía, además de los logros relacionados con los 100 compromisos asumidos al inicio de su administración. Se estima que su intervención dure entre una y dos horas.

¿Dónde ver el informe?

El mensaje será transmitido en plataformas digitales oficiales del Gobierno de México y la Presidencia como YouTube, Facebook y X.

Sin festejo en el Zócalo… por ahora

Sheinbaum confirmó que el 1 de septiembre no habrá evento masivo en el Zócalo capitalino, ya que el encuentro con seguidores se realizará el 1 de octubre, fecha en la que cumple un año de haber asumido la Presidencia.