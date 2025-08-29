Sheinbaum descarta TLC de México con Brasil

México busca "colaboración y cooperación" con Brasil, pero no un acuerdo de libre comercio, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio (...) sino más bien de colaboración", dijo Sheinbaum ante la pregunta de una periodista en su conferencia matutina, horas antes de recibir al vicepresidente Geraldo Alckmin en Palacio Nacional. "Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil". En ese contexto, la presidenta de México recibió en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por Alckmin, con quien sostuvo encuentros que derivaron en nuevos acuerdos de colaboración en materia económica, científica y ambiental.

A través de la red social X, Sheinbaum Pardo destacó que durante los dos días de reuniones se realizaron mesas de trabajo entre autoridades y empresarios de ambos países para impulsar la industrialización, el desarrollo científico y la cooperación en energía y medio ambiente. Horas antes se informó sobre la firma de tres memorandos entre ambas naciones, uno en materia energética; otro en materia de agricultura, y el tercero para la promoción de una mayor integración comercial.