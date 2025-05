El Plan Sinaloa está dinamizando la economía y generando empleo en la entidad, dice el gobernador Rocha

De enero de 2022 a diciembre de 2024, la entidad registró una inversión privada acumulada de 98 mil 734 millones de pesos. El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que esta cifra refleja el trabajo conjunto con los sectores productivos.

Culiacán, Sinaloa, 5 de mayo de 2025.– El Gobernador Rubén Rocha Moya informó sobre el avance de la recuperación económica en la entidad a raíz del recién lanzado Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social. Aclaró que las obras iniciadas en este Plan han comenzado a generar empleos y reactivar la economía, ya que las obras son detonantes en la cadena productiva, subrayó el mandatario durante su conferencia Semanera.

“Y es aquí, y es en Mochis y es en Guasave y es en el estado la regulación, no puede haber este es el empresario que ganó la licitación para determinada obra, pues es toda, no, tiene que distribuirla. ¿Qué otra cosa? Tienen que comprar los cementos, ahorita no están, pero tienen que comprar el diésel, el combustible lo tienen que comprar en el comercio, es decir no solamente eso, hay una serie de renglones que ayudan a dinamizar la economía” explicó el mandatario.

Cabe precisar que el Plan Sinaloa es un paso adicional para consolidar la recuperación, enfocado en acelerar el crecimiento, fortalecer el empleo y mejorar la infraestructura en beneficio de la población, por ello es que el inicio de las primeras obras permitirá mejorar la movilidad, mayor conexión para el desarrollo turístico y económico, así como ampliar la oferta educativa en zonas de mayor crecimiento poblacional.

El Plan Sinaloa está reactivando la economía en los 20 municipios de la entidad con las obras contempladas, ya que la industria de la construcción permite detonar alrededor de 28 ramas o giros comerciales, además de ser uno de los sectores que mayor empleo genera. Tan solo el Plan Sinaloa estima la generación de 20 mil empleos en toda la entidad con la inversión pública estatal de los 2 mil 300 millones de pesos.

Cabe destacar que además de la reactivación económica y social, Sinaloa ha venido recibiendo inversiones privadas que dinamizan los sectores productivos, y es que durante los primeros tres años de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, de enero de 2022 a diciembre de 2024, Sinaloa ha registrado una inversión privada acumulada de 98 mil 734 millones de pesos. Este monto constituye la mayor inversión privada registrada para los primeros tres años de un gobierno estatal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la inversión privada captada durante este periodo ha beneficiado a diversos sectores estratégicos. El mayor porcentaje se concentró en el sector de la construcción, con 43 mil 908 millones de pesos, lo que representa el 44.5 por ciento del total. Le sigue el sector turístico con 27 mil 575 millones de pesos, equivalente al 27.9 por ciento.

El comercio recibió 12 mil 861 millones de pesos, lo que corresponde al 13 por ciento; la minería captó 6 mil 378 millones de pesos, es decir, el 6.5 por ciento; los servicios registraron 4 mil 505 millones de pesos, lo que representa el 4.6 por ciento, y finalmente, el sector industrial recibió 3 mil 508 millones de pesos, lo que equivale al 3.6 por ciento del total invertido.