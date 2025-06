Piden a mexicanos en EU no caer en provocaciones

El cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, dirigió un mensaje a la comunidad mexicana que reside en Alabama, Georgia y Tennessee, en el que hizo un llamado a mantener la calma, actuar con respeto y, sobre todo, conocer y ejercer sus derechos sin importar su estatus migratorio.

“En estos momentos es de suma importancia estar informados y conocer cuáles son nuestros derechos, independientemente de su situación migratoria. Usted tiene derechos: conózcalos y ejercerlos”, expresó Díaz de León a través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales.

El cónsul recordó a la población que, en caso de ser detenida por autoridades migratorias, es fundamental no resistirse ni agredir a los oficiales, no mentir ni presentar documentación falsa, evitar firmar documentos que no comprendan y guardar silencio y pedir de inmediato que se notifique al consulado.

“Es muy importante que en todo momento actuemos de manera pacífica y no caigamos en provocaciones”, señaló.

Además, mencionó que, en caso de emergencia, las personas mexicanas pueden comunicarse a través de tres vías de contacto: el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), la aplicación ConsolApp Contigo y el teléfono de protección consular (404 736 4141) al que también se pueden enviar mensajes vía WhatsApp.

Llamado a protestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó durante la conferencia de prensa matutina de ayer, 11 de junio, que hasta el momento suman 61 mexicanos detenidos por parte de las autoridades estadounidenses.

“(Estas personas) están en centros de detención, y están en contacto (...) en particular el Consulado de Los Ángeles y también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requieren”, dijo la mandataria mexicana.

A su vez, la mandataria calificó como “totalmente falsas” y “fuera de contexto” las versiones que la vinculan con supuestos llamados a la acción en territorio estadounidense, luego de que se viralizaran escenas de protesta en esa ciudad.

“Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás en toda nuestra vida”, afirmó. “Desde el primer momento dijimos que no estábamos de acuerdo con las redadas (…) nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas”, agregó.

Sheinbaum Pardo también criticó a políticos de oposición que la responsabilizaron por las protestas y calificó sus declaraciones como “antipatriotas y mentirosas”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Clasa Blanca, Karolina Leavitt, mencionó que las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump han dejado al menos 330 migrantes detenidos en Los Ángeles, desde el pasado viernes.