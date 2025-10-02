​PAN denuncia a Sheinbaum ante el INE; la acusa de propaganda ilegal

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el INE en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por presuntos actos de propaganda "disfrazados" en informe de gobierno.

Fue a través de la diputada federa, Laura Cristina Márquez Alcalá, firmante de la queja, que el PAN presentó una queja formal ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la mandataria mexicana, "por incurrir en violaciones graves a la Constitución y a la legislación electoral al utilizar recursos públicos y transformar su informe de gobierno en una gira propagandística extemporánea y personalizada".

La denuncia también señala que la Presidenta rebasó los límites legales establecidos por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que restringen la difusión del informe anual de labores al periodo comprendido entre siete días antes y cinco días después de su presentación, es decir, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2025.

"A pesar de ello, la titular del Ejecutivo inició una gira nacional a partir del 2 de septiembre, visitando más de 20 estados del país para “rendir cuentas” fuera del marco legal. Incluso convocó a un mitin masivo en el Zócalo capitalino para el 5 de octubre, lo que constituye una “flagrante violación a la Constitución y un uso indebido de recursos públicos con fines político electorales”, acusó el partido.

Por su parte, Márquez Alcalá advirtió que la omisión del INE en dictar medidas cautelares permitiría que continúen violaciones que podrían afectar irreversiblemente la equidad en la contienda política

Además de señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado en sentencias previas que la difusión de informes fuera del plazo legal constituye una infracción sancionable, pues desnaturaliza la finalidad de la rendición de cuentas y genera ventajas indebidas frente a otros actores políticos.

"La ley es clara y debe cumplirse por todas y todos, incluyendo a quien ocupa la Presidencia de la República. Las reglas electorales no pueden ser ignoradas bajo el pretexto de informar”, concluyó la banca panista en su queja.