30% de los alumnos en México enfrenta algún grado de escasez de profesores

Uno de los grandes retos para el sistema de educación en México es lograr el personal docente óptimo para el total de estudiantes, especialmente en la educación básica (primaria y secundaria).

Según cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 3 de cada 10 estudiantes enfrentan algún nivel de escasez de profesores.

De este total, un 8.7% de los alumnos tiene el nivel más alto de falta de personal docente y otro 22.1% presenta una escasez significativa o media.

Esto se refleja en una tasa de docentes por cada alumno inferior al número recomendado por la OCDE, una situación que se presenta principalmente en comunidades vulnerables en términos sociales o económicos.

Tener menos profesores de los necesarios reduce las oportunidades de aprendizaje efectivo entre los estudiantes.