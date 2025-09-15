Lectura 1:00 min
México destina apenas 4.6% del PIB nacional a la educación: OCDE
Si se considera la educación desde preescolar hasta el nivel superior y posgrado, se observa que los recursos públicos destinados a este rubro son equivalentes al 4.6% del PIB total de México.
La educación es uno de los rubros más importantes para el desarrollo económico, de acuerdo con el estudio Panorama de la Educación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
En México, el total de recursos destinados a la educación ascienden a 4.6% del PIB nacional, al corte del 2022.
Esto integra no sólo la educación básica, sino también la educación preescolar y la educación terciaria.
Los niveles educativos que más recursos concentran son la primaria y la secundaria, y la mayor parte de este gasto se destina en suelos, salarios, infraestructura y mantenimiento de las unidades escolares.
En conjunto la educación básica —y obligatoria— es equivalente al 3% del PIB de México.
De acuerdo con cifras de la OCDE se recomienda a los Estados destinar el 6% de la producción a la educación.