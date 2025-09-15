México destina apenas 4.6% del PIB nacional a la educación: OCDE

La educación es uno de los rubros más importantes para el desarrollo económico, de acuerdo con el estudio Panorama de la Educación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

En México, el total de recursos destinados a la educación ascienden a 4.6% del PIB nacional, al corte del 2022.

Esto integra no sólo la educación básica, sino también la educación preescolar y la educación terciaria.

Los niveles educativos que más recursos concentran son la primaria y la secundaria, y la mayor parte de este gasto se destina en suelos, salarios, infraestructura y mantenimiento de las unidades escolares.

En conjunto la educación básica —y obligatoria— es equivalente al 3% del PIB de México.

De acuerdo con cifras de la OCDE se recomienda a los Estados destinar el 6% de la producción a la educación.